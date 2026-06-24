Agenda

Eduardo Braga inaugura obras, anuncia investimentos e reforça apoio aos povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira.

Depois de percorrer municípios das regiões do Juruá e do Alto Solimões, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) cumpriu, nesta terça-feira (23), uma extensa agenda em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. A programação incluiu inaugurações, visitas a obras, anúncios de investimentos e encontros com lideranças indígenas e moradores do município.

A chegada do senador foi acompanhada por motociata e carreata pelas ruas da cidade. Além disso, a agenda contou com a presença do senador Omar Aziz, do prefeito Matheus Mendes, conhecido como Curubão, da vice-prefeita Priscila Falcão, da liderança indígena Vanda Witoto, vereadores, secretários municipais e representantes de diversas comunidades da região.

Considerado um dos municípios com maior população indígena do país, São Gabriel da Cachoeira reúne mais de 700 comunidades indígenas. Ao longo do dia, Braga participou de eventos que reuniram moradores da área urbana e de comunidades distribuídas pelo território do Alto Rio Negro.

Educação, assistência social e proteção à infância

Entre os compromissos da agenda estiveram a inauguração da Creche Municipal Irmã Sandra Henry, da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do novo prédio do Conselho Tutelar.

As estruturas foram viabilizadas com recursos destinados pela bancada amazonense no Congresso Nacional, com participação dos mandatos de Eduardo Braga e Omar Aziz.

Na creche, professores e gestores destacaram que a nova unidade atende a uma demanda da população. O espaço conta com salas amplas, ambientes climatizados, acessibilidade, refeitório e estrutura adequada para atender crianças da educação infantil.

Além disso, a nova sede da Semas e o novo Conselho Tutelar ampliam a capacidade de acolhimento e atendimento de famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Durante a visita ao Conselho Tutelar, Braga destacou a importância de investir na proteção da infância e da juventude.

“Cuidar dessas crianças é cuidar do futuro de São Gabriel, do Amazonas e do Brasil. Dar oportunidade aos nossos jovens é transformar vidas”, afirmou.

Recursos para infraestrutura, saúde e comunidades indígenas

Durante os encontros com a população, o senador apresentou um balanço dos recursos destinados ao município e anunciou novos investimentos para áreas consideradas prioritárias.

Segundo Braga, cerca de R$ 30 milhões já foram viabilizados para São Gabriel da Cachoeira. Desse total, mais de R$ 15 milhões foram destinados à saúde, fortalecendo os serviços oferecidos à população.

Além disso, o senador informou que aproximadamente R$ 27 milhões estão disponíveis para obras de infraestrutura que deverão avançar durante o verão amazônico.

Entre os projetos destacados estão a continuidade das melhorias urbanas, investimentos em comunidades indígenas e o avanço das obras do Porto de Camanaus, apontado como uma das principais intervenções estruturantes para a região.

Braga também anunciou que mil famílias de comunidades isoladas serão beneficiadas com kits de energia solar por meio do programa Luz para Todos. Com isso, o acesso à energia elétrica deverá ser ampliado em áreas remotas do município.

Abastecimento de água e saúde estão entre as prioridades

Ao avaliar a visita, o senador afirmou que o município ainda enfrenta desafios históricos em áreas essenciais.

Segundo ele, uma das principais demandas apresentadas pela população foi a ampliação do abastecimento de água. Braga defendeu a construção de um programa estruturado em parceria com a prefeitura para ampliar o acesso à água potável e reduzir dificuldades enfrentadas por moradores da cidade e das comunidades.

Na área da saúde, o parlamentar afirmou que São Gabriel da Cachoeira precisa avançar na implantação de uma maternidade e de um hospital regional para ampliar o atendimento especializado à população do Alto Rio Negro.

Além disso, informou que articula, junto ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a recuperação dos nove quilômetros da BR-307 que ligam a área urbana ao aeroporto do município.

Relação com os povos indígenas e histórico de investimentos

Durante o discurso, Braga relembrou sua trajetória política ligada ao município e destacou ações realizadas durante sua gestão à frente do Governo do Amazonas, incluindo investimentos em escolas, sistema viário, infraestrutura urbana e a pavimentação da estrada que liga a cidade ao aeroporto.

O senador também citou a criação da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, que teve como primeiro titular o indígena Bonifácio Baniwa. Além disso, destacou a aprovação da Universidade Federal Indígena, que deverá contar com um campus em São Gabriel da Cachoeira.

A liderança indígena Vanda Witoto participou da agenda e reforçou a relação construída ao longo dos anos entre o senador e os povos indígenas da região.

Ao agradecer a recepção recebida no município, Braga resumiu o sentimento que marcou a visita.

“Gratidão não prescreve. E a única maneira que eu sei de agradecer é trabalhando e fazendo com que São Gabriel possa melhorar.”

Agenda pelo interior do Amazonas

A passagem por São Gabriel da Cachoeira marcou mais uma etapa das visitas que Eduardo Braga realiza pelo interior do Amazonas. Durante as agendas, o senador acompanha obras, fortalece parcerias com os municípios e defende novos investimentos para diferentes regiões do estado.

(*) Com informações da assessoria

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