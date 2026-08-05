Presidência

Deputado federal por Alagoas foi escolhido para compor a chapa do PL na disputa pela Presidência da República.

Brasília (DF) – O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou, nesta quarta-feira (5), o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente na chapa do Partido Liberal para as eleições deste ano.

A definição encerra semanas de negociações do PL em busca de alianças com partidos do campo da centro-direita. Com a decisão de outras siglas de não integrar uma coligação presidencial, o partido optou por lançar uma chapa formada exclusivamente por filiados da legenda.

Quem é Alfredo Gaspar

Alfredo Gaspar é deputado federal por Alagoas desde 2022. Antes de ingressar na Câmara dos Deputados, atuou como promotor de Justiça, procurador-geral de Justiça e secretário de Segurança Pública de Alagoas.

No Congresso Nacional, ganhou projeção ao relatar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Flávio destaca atuação do deputado

Durante o anúncio, Flávio Bolsonaro afirmou que escolheu Alfredo Gaspar por sua trajetória na segurança pública e pela representatividade da região Nordeste.

“É uma pessoa que eu aprendi a admirar pela coragem, honestidade e pela sua história na segurança pública. Também representa o Nordeste de fato”, declarou.

Busca por uma mulher para a vice

Antes da definição, a campanha de Flávio Bolsonaro avaliou a possibilidade de indicar uma mulher para compor a chapa, com o objetivo de ampliar o diálogo com o eleitorado feminino.

Entre os nomes cogitados estavam a senadora Tereza Cristina (PP) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques (Republicanos).

As duas participaram do evento de lançamento da chapa e manifestaram apoio à candidatura. Tereza Cristina afirmou que recusou o convite por questões partidárias, enquanto Daniella Marques defendeu o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres.

PL optou por chapa pura

A escolha de Alfredo Gaspar ocorreu após Republicanos e a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP) anunciarem neutralidade na disputa presidencial.

Com isso, o PL decidiu formar uma chapa exclusivamente com integrantes da legenda, oficializando Alfredo Gaspar como candidato a vice-presidente ao lado de Flávio Bolsonaro.

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