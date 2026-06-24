Decisão

Seleção Brasileira encerra fase de grupos em Miami com definição de posições no Grupo F da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, volta a campo nesta quarta-feira (24), para encerrar sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A equipe enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O duelo entre Brasil e Escócia acontece:

Data: 24 de junho (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Estádio: Hard Rock Stadium

Cidade: Miami, Estados Unidos

Onde assistir Brasil x Escócia?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, GE TV e SporTV. Além disso, o público pode acompanhar em tempo real pelo ge.globo, que também oferece cortes e conteúdos exclusivos.

Os direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026 incluem Globo, GE TV, SporTV, NSports, SBT e Cazé TV. O cenário da Seleção Brasileira depende da posição final no Grupo F:

Escócia x Brasil – 3ª rodada: 24 de junho, às 19h (Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami

Se terminar em primeiro lugar no grupo, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. A chave reúne Holanda, Japão, Tunísia e Suécia, com jogo previsto para 29 de junho, às 14h.

Se avançar em segundo lugar, a Seleção enfrentará o líder do Grupo F, também no dia 29 de junho, às 22h.

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