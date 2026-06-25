Copa do Mundo

Com dois gols de Vini Jr. e estreia de Neymar, Seleção Brasileira derrota a Escócia

A Seleção Brasileira confirmou sua classificação para o mata-mata da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24). Com atuação decisiva de Vini Jr., o Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0, em Miami, e assegurou a liderança do Grupo C.

O atacante marcou os dois primeiros gols da partida ainda no primeiro tempo e chegou a quatro gols na competição. Na etapa final, Matheus Cunha ampliou o placar após assistência de Bruno Guimarães.

Além da vitória, a partida no Hard Rock Stadium marcou a estreia de Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 entrou no segundo tempo e disputou cerca de 20 minutos, já com o resultado praticamente definido.

Agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário nos 16-avos de final. Holanda, Japão e Suécia aparecem como possíveis rivais. O confronto está marcado para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston.

Pressão brasileira rende vantagem cedo

Embora os primeiros minutos tenham sido equilibrados, o Brasil rapidamente transformou intensidade em resultado. Aos sete minutos, Rayan pressionou a saída de bola, desarmou McKenna e viu a bola sobrar para Vini Jr.

O atacante do Real Madrid invadiu a área, driblou o goleiro Gunn e abriu o placar com tranquilidade.

Pouco depois, aos 21 minutos, Vini voltou a balançar as redes após recuperar a posse de bola de Hendry e finalizar entre as pernas do goleiro escocês. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro mexicano César Ramos marcou falta do brasileiro no lance e anulou o gol.

Vini Jr. decide novamente

Apesar da frustração pela anulação, Vini Jr. manteve o protagonismo. Após um período de maior equilíbrio e sem grandes finalizações da Escócia, o Brasil voltou a acelerar nos acréscimos do primeiro tempo.

Depois de uma tentativa de Rayan e de uma recuperação de bola de Matheus Cunha, Danilo venceu disputa com McGinn. Na sequência, Bruno Guimarães cruzou com precisão pela direita. Gunn falhou na saída, e Vini Jr. apareceu livre para cabecear para o fundo das redes.

O gol saiu aos 47 minutos e consolidou a superioridade brasileira antes do intervalo.

Ainda na primeira etapa, Rayan quase ampliou. Após lançamento de Lucas Paquetá, o atacante deixou Robertson para trás e obrigou Gunn a fazer importante defesa.

Bruno Guimarães comanda e Matheus Cunha amplia

O Brasil retornou do intervalo mantendo o controle das ações. Logo nos primeiros minutos, Vini Jr. e Lucas Paquetá levaram perigo ao gol escocês.

A insistência foi recompensada aos 15 minutos. Casemiro encontrou Bruno Guimarães com um belo passe em profundidade. Em vez de finalizar, o meio-campista driblou o marcador e serviu Matheus Cunha, que apenas completou para o gol vazio.

Foi a segunda assistência de Bruno Guimarães na partida e o terceiro gol brasileiro.

Enquanto isso, a Escócia tentou reagir principalmente pelo jogo aéreo. McTominay e Hendry chegaram a finalizar de cabeça, mas Alisson respondeu com segurança.

Neymar estreia na Copa do Mundo de 2026

Com a vantagem consolidada, Carlo Ancelotti passou a administrar o elenco. Gabriel Martinelli e Fabinho entraram nas vagas de Lucas Paquetá e Casemiro.

Pouco depois, veio o momento mais aguardado pelos torcedores: a entrada de Neymar. Recuperado de uma lesão na panturrilha e sem atuar há mais de um mês, o camisa 10 fez sua estreia no Mundial e disputou sua quarta Copa do Mundo.

Embora ainda buscasse ritmo de jogo, Neymar conseguiu participar de algumas jogadas ofensivas. Aos 44 minutos do segundo tempo, ele finalizou com perigo e obrigou Gunn a realizar boa defesa.

Brasil termina líder do Grupo C

Com a vitória, a Seleção Brasileira chegou aos sete pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo C.

Já o Marrocos empatou com o Haiti, somou cinco pontos e avançou na segunda posição. A Escócia, por sua vez, precisará aguardar os demais resultados para saber se conseguirá uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

A definição do adversário brasileiro acontecerá após os jogos do Grupo F, programados para quinta-feira (25): Japão x Suécia e Tunísia x Holanda, ambos às 20h (de Brasília).

O Brasil enfrentará o segundo colocado da chave, que poderá ser Holanda, Japão ou Suécia. A partida do mata-mata será disputada na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston.

(*) Com informações da CNN Brasil

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