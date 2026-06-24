solidariedade

Apesar dos avanços da medicina, ainda não existe substituto artificial capaz de desempenhar todas as funções do sangue humano

Todos os dias, milhares de pessoas dependem da solidariedade de doadores para continuar vivendo. Vítimas de acidentes, pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas submetidas a cirurgias, transplantados e portadores de diversas doenças necessitam de transfusões de sangue para sobreviver. Por isso, a doação de sangue é um dos mais importantes atos de cidadania e amor ao próximo.

Apesar dos avanços da medicina, ainda não existe substituto artificial capaz de desempenhar todas as funções do sangue humano. Isso significa que os estoques dos hemocentros dependem exclusivamente da disposição voluntária da população em doar. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas, ampliando o alcance desse gesto solidário.

No Amazonas, a manutenção dos estoques de sangue é um desafio permanente. Em períodos de férias, feriados prolongados, grandes eventos ou aumento de casos de acidentes, a demanda cresce significativamente, tornando ainda mais necessária a participação da sociedade. A doação regular é fundamental para garantir que os hospitais tenham condições de atender quem precisa nos momentos mais críticos.

Muitas pessoas desejam ajudar, mas ainda possuem dúvidas ou receios sobre o procedimento. A doação é segura, rápida e realizada por profissionais capacitados. Todo o material utilizado é descartável, eliminando qualquer risco de contaminação para o doador. Além disso, o organismo repõe naturalmente o volume coletado em pouco tempo.

Mais do que um ato individual, doar sangue representa um compromisso coletivo com a vida. Ninguém sabe quando um familiar, um amigo ou até mesmo nós próprios poderemos precisar de uma transfusão. Quando a população compreende essa responsabilidade compartilhada, toda a rede de saúde se fortalece.

A conscientização sobre a importância da doação deve ser permanente. É preciso estimular a formação de uma cultura de solidariedade, em que a doação de sangue seja vista como um hábito de cuidado com o próximo e de participação social.

Em um mundo marcado por tantos desafios, existem gestos capazes de fazer a diferença de forma imediata. Doar sangue é um deles. Um ato simples, que leva apenas alguns minutos, mas que pode representar anos de vida para quem recebe. Doar sangue não custa nada para quem doa, mas pode significar tudo para quem precisa.

Roseane Torres Lima é advogada há 10 anos, pós-graduanda em ESG e Sustentabilidade. Atuou como assessora e procuradora judicial e do meio ambiente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), com experiência em gestão ambiental, fundiária e políticas públicas na Amazônia.

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