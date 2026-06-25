Racha no clã

O senador negou ter maltratado a ex-primeira-dama e afirmou que a crise interna no PL não pode desviar o foco de derrotar o PT.

Brasília (DF) – O cenário político no clã Bolsonaro ganhou um novo capítulo de tensão. O senador Flávio Bolsonaro publicou uma carta aberta para responder publicamente às declarações de sua madrasta, Michelle Bolsonaro. A manifestação ocorreu após a ex-primeira-dama divulgar um vídeo no qual acusa o enteado de tê-la humilhado.

Antes da publicação do texto, Flávio já havia minimizado o desentendimento generalizado. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, ele assegurou aos seguidores que “nada nem ninguém” conseguiria aborrecê-lo.

Negativa

Na carta aberta, o parlamentar rebatou frontalmente as acusações de grosseria e machismo. Flávio argumentou que sua trajetória pessoal e pública contradiz a denúncia feita pela esposa de Jair Bolsonaro.

“Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito”, escreveu o senador.

Bastidores

Flávio Bolsonaro alegou que tentou resolver os ruídos de comunicação de forma pacífica. Segundo o texto, ele buscou contato telefônico com Michelle para convidá-la para um encontro com lideranças femininas conservadoras, mas não obteve retorno. “Fiz mais um gesto não correspondido”, desabafou.

O senador minimizou o racha familiar e classificou as divergências como parte de um processo natural da política. He reforçou que, apesar de o grupo possuir visões diferentes sobre estratégias eleitorais, o objetivo principal do partido continua sendo derrotar o presidente Lula e o PT nas urnas.

Motivo

A crise explodiu quando Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para relatar que foi destratada pelo enteado durante um telefonema. De acordo com a ex-primeira-dama, Flávio teria dito que seria melhor ela se afastar das decisões partidárias por “ter chegado ontem” e “não entender nada de política”.

O estopim do conflito ocorreu em dezembro do ano passado, quando Michelle criticou publicamente o diretório do PL no Ceará por fechar apoio à candidatura de Ciro Gomes. Na época, Flávio acusou a madrasta de atropelar as decisões do pai, enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro classificou a postura da ex-primeira-dama como “injusta e desrespeitosa” com a ala do partido que articulou a aliança local.

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