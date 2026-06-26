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Nos últimos anos, pesquisadores investigaram como a autonomia influencia a qualidade dos vínculos

Durante muito tempo, a imagem do casal inseparável foi tratada como sinal de amor: os mesmos amigos, os mesmos programas, os mesmos interesses e quase todo o tempo livre compartilhado. Mas a ciência tem mostrado que relacionamentos saudáveis também precisam de espaço para a individualidade.

Nos últimos anos, pesquisadores investigaram como a autonomia influencia a qualidade dos vínculos. Os resultados desafiam uma crença comum: preservar a própria identidade não enfraquece o relacionamento. Pelo contrário, pode fortalecê-lo.

Um estudo de Oz-Soysal et al. (2023), com mais de 500 participantes, mostrou que pessoas que percebiam sua autonomia respeitada apresentavam maior abertura emocional e melhor qualidade relacional. Já Genesse et al. (2025) observaram que a satisfação conjugal aumenta quando os parceiros conseguem preservar a sensação de serem eles mesmos dentro da relação. Em outras palavras, amar não significa deixar de existir como indivíduo.

Na prática, manter amizades, investir na carreira, cultivar hobbies, praticar atividade física ou reservar momentos de lazer individual não representa falta de compromisso. Essas experiências ampliam o repertório emocional, reduzem a sobrecarga sobre o parceiro e permitem que cada pessoa continue se desenvolvendo.

O problema surge quando o relacionamento passa a ocupar todos os espaços. Alguns casais deixam de encontrar amigos, abandonam interesses pessoais e passam a acreditar que tudo precisa ser feito em conjunto. Embora essa proximidade pareça demonstração de amor, pode favorecer dependência emocional, cobranças excessivas e sensação de perda da própria identidade.

Na Psicologia, a capacidade de construir um “nós” sem abandonar o “eu” está relacionada ao conceito de diferenciação do self. Segundo Dębska (2025), pessoas com maior diferenciação conseguem manter proximidade emocional sem abrir mão de suas convicções, interesses e autonomia, o que favorece relações mais equilibradas diante dos desafios da vida.

Isso não significa defender distância emocional. Relacionamentos saudáveis precisam de intimidade, parceria e experiências compartilhadas. A diferença está em compreender que proximidade não exige fusão. É possível caminhar lado a lado sem que uma pessoa deixe de ser quem é.

Talvez uma das reflexões mais importantes sobre o amor seja esta: relacionamentos duradouros não unem duas metades, mas aproximam duas pessoas inteiras. Quando cada parceiro preserva sua identidade, seus projetos e seus vínculos, o relacionamento deixa de ser um espaço de anulação e passa a ser um lugar de crescimento mútuo.

No fim das contas, amar não é fazer tudo junto. É escolher caminhar ao lado de alguém sem deixar para trás aquilo que também nos faz ser quem somos.

Ana Claudia Pinto Oliveira é neuropsicóloga, diretora clínica do Instituto Desenvolver, com mestrado em Educação pela Universidade dos Pueblos de Europa; e pesquisadora do Laboratório de Avaliação Psicológica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

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