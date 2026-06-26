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Presidente Lula defende estratégia de defesa e diz que Brasil precisa estar preparado sem buscar conflitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (26) que não deseja guerra com nenhum país, mas destacou que o Brasil precisa estar preparado para eventuais riscos. A declaração ocorreu durante o lançamento da Fragata “Cunha Moreira”, em Itajaí (SC).

O presidente também reforçou a necessidade de planejamento estratégico na área de defesa e afirmou que o cenário internacional exige atenção.

Lula fala sobre preparo e soberania

Durante o discurso, Lula destacou que o país não pode ser surpreendido em situações de conflito e precisa fortalecer sua capacidade de defesa.

“Eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar”, afirmou.

Em seguida, o presidente citou episódios históricos para reforçar seu argumento sobre riscos internacionais.

Críticas ao cenário internacional

Lula afirmou que o mundo vive um período de instabilidade e mencionou líderes estrangeiros ao comentar conflitos globais.

“Está cheio de maluco no mundo. Está cheio de ‘nego’ maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano [Donald Trump] quer tomar a Groenlândia, vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos?”

De acordo com o presidente, o contexto atual é um dos mais tensos desde a Segunda Guerra Mundial.

“De acordo com Lula, o mundo vive atualmente, “a maior concentração de conflitos da história da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial”.”

Defesa e estratégia nacional

Lula afirmou ainda que o respeito internacional depende da postura de cada país e defendeu fortalecimento das Forças Armadas brasileiras.

“Então nós temos que ter o seguinte: Ninguém vai respeitar quem não se respeita. Se nós, do Brasil, não nos respeitarmos, quem é que vai nos respeitar? Quem vai levar a gente muito a sério, apesar da respeitabilidade que as nossas Forças Armadas tem no mundo?”, questionou.

O presidente também disse que tem orientado comandantes militares sobre a importância de planejamento de longo prazo.

Brasil deve se preparar sem buscar conflitos

Por fim, Lula reforçou que o Brasil não tem interesse em confrontos internacionais, mas precisa garantir capacidade de defesa.

“Nós não queremos brigar com ninguém, não queremos invadir ninguém, não queremos quebrar com ninguém, mas que nós estaremos preparados para defender os nossos oito milhões e meio de quilômetros quadrados que o governo tem há 18 anos”.

Fragata “Cunha Moreira” é lançada em Itajaí

O evento marcou a entrega da Fragata “Cunha Moreira”, em Itajaí (SC), e reuniu autoridades civis e militares. A embarcação integra o programa de modernização da Marinha do Brasil.

(*) Com informações da CNN Brasil

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