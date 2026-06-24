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Presidente dos Estados Unidos suspendeu cerimônia de assinatura de proposta bipartidária voltada à ampliação da oferta de moradias acessíveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quarta-feira (24) a cerimônia de assinatura de um projeto de lei bipartidário que buscava acelerar a construção e ampliar a oferta de moradias acessíveis no país.

A decisão foi anunciada pelo próprio presidente por meio da rede social Truth Social.

“Hoje a coletiva de imprensa sobre habitação e a assinatura estão canceladas até que aprovemos a desesperadamente necessária Lei SAVE AMERICA, que considero uma emergência nacional”, disse Trump em uma publicação na Truth Social.

Projeto recebeu amplo apoio no Congresso

A proposta havia sido aprovada pela Câmara dos Representantes na terça-feira (23) por 358 votos a 32. Antes disso, o Senado deu aval ao texto na segunda-feira (22), por 85 votos a 5.

A aprovação expressiva chamou atenção porque medidas de grande alcance têm enfrentado dificuldades para avançar em um Congresso marcado pela forte polarização política. Ainda assim, parlamentares dos dois partidos apoiaram o projeto habitacional.

Além disso, a suspensão da assinatura ocorre em um momento de preocupação crescente com o custo de vida nos Estados Unidos. A inflação registrou alta significativa durante o segundo mandato de Trump e figura entre os principais temas apontados pelos eleitores em pesquisas de opinião.

Medidas buscam ampliar oferta de moradias

Entre os principais pontos do projeto está a dispensa ou a aceleração de análises ambientais para empreendimentos habitacionais. A proposta também estabelece limites para a quantidade de casas unifamiliares já construídas que podem ser adquiridas por grandes investidores de Wall Street.

Segundo entidades do setor habitacional, os Estados Unidos enfrentam um déficit de milhões de moradias acessíveis. Por isso, o texto foi elaborado com o objetivo de estimular a construção de novas unidades e ampliar a oferta no mercado.

Consumidores enfrentam dificuldades para comprar imóveis

Nos últimos anos, a combinação de taxas elevadas de hipoteca, aumento dos preços dos imóveis e problemas nas cadeias de suprimentos tem dificultado o acesso da população à casa própria.

Por outro lado, uma pesquisa divulgada na terça-feira revelou uma mudança de comportamento entre os consumidores. Pela primeira vez desde 2023, a maioria dos americanos afirmou preferir comprar uma casa em vez de alugar um imóvel ou morar com familiares.

(*) Com informações da CNN Brasil

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