Hindu Kush

Abalo sísmico foi sentido no Afeganistão e no Paquistão. Até o momento, autoridades não registraram vítimas ou danos

Publicado em 27 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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Um terremoto de magnitude 6 atingiu a região de Hindu Kush, no Afeganistão, neste sábado (27), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC). O tremor foi sentido em diversas localidades, incluindo Cabul, capital afegã, e áreas do norte do Paquistão.

Apesar da intensidade do abalo, não havia registros imediatos de mortos, feridos ou danos estruturais. As autoridades dos dois países seguem avaliando a situação.

Tremor causou pânico entre moradores

No distrito de Swat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão, moradores deixaram suas casas às pressas após sentirem o terremoto.

À agência Reuters, o morador Daniyal Ahmad relatou o momento de tensão.

“Foi muito forte aqui em Swat e durou bastante tempo”, disse ele.

Ainda segundo Ahmad:

“As pessoas saíram de suas casas, e mulheres e crianças foram vistas chorando em pânico.”

Enquanto isso, equipes de monitoramento seguem verificando possíveis impactos nas áreas atingidas.

Autoridades monitoram possíveis danos

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão informou que ainda não havia registros oficiais de vítimas ou prejuízos materiais. No entanto, as inspeções continuam nas regiões afetadas.

De acordo com o EMSC, o terremoto ocorreu a uma profundidade de aproximadamente 100 quilômetros.

Além disso, outro tremor, de magnitude 5,4, também foi registrado no Paquistão durante este sábado.

Por que o Afeganistão registra tantos terremotos?

O Afeganistão está localizado em uma das áreas tectônicas mais ativas do planeta. O país fica na borda da placa Eurasiática, que sofre constante pressão da placa Indiana. Além disso, a influência da placa Arábica aumenta a atividade sísmica na região.

Por esse motivo, terremotos são frequentes e representam um dos desastres naturais mais letais no território afegão.

Estudos apontam que, desde 1990, mais de 350 terremotos com magnitude superior a 5,0 atingiram o país.

Regiões mais vulneráveis

As áreas mais suscetíveis aos tremores estão no leste e no nordeste do Afeganistão, especialmente próximas às fronteiras com Paquistão, Tadjiquistão e Uzbequistão.

Cabul também figura entre as cidades com maior risco sísmico. Além dos tremores, regiões montanhosas enfrentam perigo adicional devido à possibilidade de deslizamentos de terra provocados pelos abalos.

Histórico de grandes terremotos

O Afeganistão acumula um longo histórico de terremotos devastadores. Entre os principais registros estão:

2022: terremoto de magnitude 6 deixou cerca de mil mortos.

terremoto de magnitude 6 deixou cerca de mil mortos. 2023: uma sequência de fortes tremores matou aproximadamente mil pessoas e destruiu comunidades inteiras.

uma sequência de fortes tremores matou aproximadamente mil pessoas e destruiu comunidades inteiras. 2015: um terremoto de magnitude 7,5 causou 399 mortes no Afeganistão, Paquistão e Índia.

um terremoto de magnitude 7,5 causou 399 mortes no Afeganistão, Paquistão e Índia. 1998: dois grandes terremotos, com intervalo de três meses, provocaram cerca de 7 mil mortes.

Especialistas defendem reforço na prevenção

Diante da recorrência dos abalos sísmicos, especialistas recomendam investimentos em construções resistentes a terremotos e no reforço estrutural de edifícios antigos.

Além disso, defendem a ampliação dos sistemas de monitoramento e alerta, bem como o mapeamento detalhado das falhas geológicas para reduzir riscos e orientar políticas de prevenção em áreas vulneráveis.

(*) Com informações da CNN Brasil

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