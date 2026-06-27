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Termômetros em Manaus e na Ilha Tupinambarana chegam a 31°C neste último fim de semana de junho

Quem pretende aproveitar o encerramento do mês em Manaus ou acompanhar as apresentações do 59º Festival Folclórico de Parintins deve se preparar para o calor típico da região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo seguirá instável em todo o estado, apresentando muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite.

Na capital amazonense, o sábado (27) e o domingo (28) registrarão temperaturas entre 24°C e 31°C. Além disso, o predomínio de nebulosidade intensificará a sensação de abafamento, mantendo a umidade relativa do ar elevada — uma característica comum desta época do ano em Manaus.

LER MAIS »Após seis anos, ação do “Caso dos Respiradores” muda de mãos no STJ, em pleno ano eleitoral— Como costuma dizer Anynha, parafraseando o poeta Vinicius de Moraes, “de repente não mais que de repente”, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, mudou a relatoria da ação penal do “Caso dos Respiradores”,no último dia 17 de junho.

Clima abafado desafia torcedores do Caprichoso e Garantido em Parintins

Da mesma forma, em Parintins, cidade que atualmente acolhe milhares de turistas para a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, os termômetros também vão oscilar entre 24°C e 31°C. A alta umidade do ar na Ilha Tupinambarana aumentará a sensação térmica, favorecendo o clima quente e abafado.

Apesar da previsão de pancadas isoladas ao longo do dia, o INMET não indica a ocorrência de chuva contínua. Portanto, a instabilidade passageira não deve atrapalhar o cronograma das apresentações na arena, embora o público precise se resguardar contra precipitações rápidas.

Dicas de segurança e conforto para quem vai ao Bumbódromo

Esse cenário de calor intenso combinado com pancadas no fim da tarde e à noite é típico do ecossistema amazônico. Como as condições meteorológicas não apontam para eventos extremos capazes de comprometer a segurança do espetáculo, a programação segue confirmada.

Por isso, as autoridades locais emitem orientações importantes para quem vai se deslocar até o Bumbódromo:

Vestuário: Utilize roupas leves e confortáveis;

Utilize roupas leves e confortáveis; Proteção: Leve capa de chuva ou acessórios impermeáveis para evitar surpresas;

Leve capa de chuva ou acessórios impermeáveis para evitar surpresas; Saúde: Mantenha-se constantemente hidratado durante a festa.

Por fim, o INMET recomenda que os visitantes e moradores continuem acompanhando as atualizações dos órgãos oficiais, visto que as condições climáticas na região podem sofrer alterações repentinas ao longo de todo o fim de semana.

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