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Prefeitura mobiliza operação com alimentos, água, medicamentos e campanha de doações para atender atingidos pelo desastre

O prefeito de Manaus, Renato Junior, iniciou neste sábado (27) uma operação humanitária para atender as vítimas do terremoto que atingiu a Venezuela. A ação prevê o envio de alimentos, água potável, medicamentos, colchões, kits de higiene e produtos de limpeza. Além disso, a Prefeitura abriu uma campanha para receber doações da população, empresas e instituições.

O anúncio ocorreu durante entrevista coletiva no almoxarifado da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), no bairro Petrópolis. A partir de agora, o local passa a funcionar como ponto oficial para recebimento das doações.

Segundo o prefeito, a iniciativa simboliza solidariedade ao povo venezuelano.

“As fronteiras separam países, mas jamais podem separar os povos. Neste momento, não estou aqui apenas como prefeito de Manaus, mas como brasileiro e, acima de tudo, como ser humano. Cada dia que conseguimos antecipar essa ajuda representa um dia a menos de sofrimento para milhares de famílias”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Prefeitura articula operação com autoridades

Antes mesmo do envio da primeira carga, Renato Junior articulou uma rede de contatos para acelerar a assistência às áreas afetadas.

O prefeito conversou com o prefeito de La Guaira, representantes do governo da Venezuela, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e integrantes do Comando Militar da Amazônia. Também participou das articulações o comandante-general Viana Filho e o comandante-general Angrizani, da 1ª Brigada de Infantaria de Boa Vista.

Além disso, Renato Junior determinou que a Prefeitura mantenha contato permanente com os prefeitos dos municípios atingidos. Dessa forma, será possível identificar novas demandas e ampliar o apoio, se necessário.

“A Prefeitura de Manaus está de portas abertas para qualquer tipo de diálogo. No que vocês precisarem, estaremos prontos para servir”, afirmou.

Primeira remessa reúne alimentos, água e medicamentos

A primeira carga reúne 10 mil cestas básicas, aproximadamente 10 mil litros de água potável, 560 colchões, 300 kits de higiene e 5.520 produtos de limpeza.

Além dos donativos, a Prefeitura enviará medicamentos e insumos hospitalares para reforçar o atendimento às vítimas.

Entre os itens estão 50 mil comprimidos de paracetamol, mil frascos da versão líquida do medicamento, 20 mil comprimidos de amoxicilina, 50 mil comprimidos de cefalexina, 50 mil comprimidos de sulfametoxazol, soluções fisiológicas, Ringer Lactato e sais para reidratação oral.

Os caminhões do Exército Brasileiro transportarão toda a carga ainda neste sábado até Pacaraima, em Roraima. Depois, o material seguirá para a Venezuela.

O prefeito destacou a importância da resposta rápida.

“Em uma tragédia como essa, cada medicamento, cada litro de soro e cada gesto de solidariedade podem significar vidas salvas”, comentou.

Renato relembra ajuda da Venezuela durante a pandemia

Durante a coletiva, Renato Junior recordou o apoio prestado pela Venezuela ao Amazonas na crise do oxigênio durante a pandemia de Covid-19.

“No momento mais difícil da história do nosso Estado, quando o Amazonas precisava de ajuda, a Venezuela estendeu a mão ao nosso povo enviando oxigênio. O que fazemos hoje também é um gesto de gratidão. Manaus não poderia deixar de olhar para os nossos irmãos venezuelanos justamente quando eles mais precisam”, declarou.

Em seguida, o prefeito convocou empresas, igrejas, entidades e a população para fortalecer a campanha solidária.

“Nenhuma nação tem tão pouco que não possa ajudar, nem tanto que não possa receber. Faço um apelo às indústrias, às entidades de classe, às igrejas e à sociedade civil para que se unam nessa corrente de solidariedade. Este não é momento de política; é momento de servir”, disse.

Secretarias e voluntários reforçam operação

Segundo o secretário da Semasc, Wanderson Costa, todas as secretarias municipais participam da força-tarefa.

“É uma grande mobilização do município para ajudar um país vizinho que vive uma tragédia. O prefeito reuniu todas as secretarias envolvidas para que essa ação acontecesse de forma emergencial. Água potável, colchões, kits de higiene, alimentos e produtos de limpeza estão sendo separados para atender quem mais precisa. Já fizemos contato com organismos internacionais, como a ONU, e buscamos parceiros para apoiar toda a logística da operação”, afirmou.

Além disso, cerca de 80 voluntários colocaram seus nomes à disposição. O grupo reúne médicos, enfermeiros e outros profissionais especializados.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto de Siqueira, destacou a integração entre os órgãos municipais.

“A determinação do prefeito Renato Junior foi de que todas as secretarias atuassem de forma integrada para apoiar a população venezuelana. A Defesa Civil está trabalhando ao lado da Semasc e dos demais órgãos municipais. Também autorizamos apoio logístico para o deslocamento de um grupo de 80 voluntários, formado por médicos, enfermeiros e profissionais capacitados para atuar na resposta ao desastre, além do envio de medicamentos e outros insumos solicitados”, explicou.

Campanha de arrecadação continua

Enquanto a primeira remessa segue para a fronteira com a Venezuela, a Prefeitura mantém contato permanente com autoridades locais, governo federal e organismos internacionais.

Ao mesmo tempo, a campanha de arrecadação permanece aberta. A população pode doar alimentos, água potável, produtos de higiene, materiais de limpeza e outros itens essenciais.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com a solidariedade, amplia a cooperação internacional e presta apoio às vítimas de uma das maiores tragédias recentes da Venezuela.

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