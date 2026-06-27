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Vítima foi surpreendida enquanto dormia e conseguiu fugir para denunciar os criminosos à polícia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois jovens, de 24 e 25 anos, na noite de sexta-feira (26). A ação ocorreu no município de Pauini, localizado a 923 quilômetros de Manaus. Desse modo, a captura aconteceu logo após a denúncia de um homem de 27 anos. Ele relatou que a dupla o atacou com um facão.

De fato, o caso começou por volta das 16h. Nesse momento, o cidadão compareceu à sede policial do município. Portanto, a vítima informou aos policiais militares que dois criminosos o surpreenderam enquanto dormia. Apesar do susto e do perigo, o homem conseguiu escapar ileso. Em seguida, ele buscou socorro imediato com os agentes.

Policiais realizam cerco e capturam suspeitos em flagrante

Com base nas informações geográficas da vítima, os policiais militares deslocaram-se rapidamente até o endereço. Assim que chegaram ao local, os agentes avistaram os infratores. Logo depois, a equipe realizou a abordagem padrão.

Durante os questionamentos no local, os dois homens confessaram a agressão. Diante disso, os policiais deram voz de prisão à dupla. Por fim, os militares encaminharam os suspeitos à 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Atualmente, os homens aguardam as decisões judiciais.

Canais oficiais de denúncia e contatos para a imprensa

Com o objetivo de combater os crimes no interior, a Polícia Militar orienta a população a usar o disque-denúncia 190. Além disso, as autoridades garantem o sigilo absoluto do denunciante.

Ademais, a Diretoria de Comunicação disponibiliza contatos diretos para a imprensa local. Dessa forma, os jornalistas conseguem obter atualizações sobre o caso com o comando da corporação.

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