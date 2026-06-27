PC-AM

Agentes cumpriram mandado de prisão preventiva e flagraram suspeito com skunk, cocaína e dinheiro em espécie

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (município localizado a 523 quilômetros de Manaus), prendeu um jovem de 22 anos na manhã deste sábado (27). Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime de tortura em uma residência no bairro Olaria.

No entanto, a operação policial tomou um novo rumo assim que a equipe entrou no local. De acordo com o delegado Renato Ferraz, os policiais localizaram o suspeito dormindo no interior do imóvel e, imediatamente, sentiram um forte odor característico de entorpecentes, o que motivou uma vistoria minuciosa na casa.

Vistoria revela skunk, cocaína e balança de precisão

Durante as buscas na residência, os policiais civis confirmaram as suspeitas e apreenderam diversos materiais ilícitos que ligavam o jovem ao comércio de substâncias proibidas.

O delegado Renato Ferraz detalhou os itens encontrados no quarto do suspeito:

“Foram apreendidos 30 cigarros de maconha do tipo skunk, já embalados para comercialização, porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, papel seda, R$ 1.072,50 em espécie e três aparelhos celulares”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, a forma de acondicionamento das drogas, a presença da balança de precisão e o dinheiro evidenciaram indícios da prática de tráfico de drogas.

Por consequência dessa descoberta na vistoria, a situação jurídica do infrator se agravou.

“Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”, destacou Renato Ferraz.

Próximos passos e procedimentos legais

Logo após a apreensão do material e a voz de prisão, os policiais conduziram o suspeito à unidade policial do município para a realização dos procedimentos cabíveis.

A partir de agora, o jovem responderá cumulativamente pelos crimes de tortura e tráfico de drogas, permanecendo encarcerado à disposição do Poder Judiciário.

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