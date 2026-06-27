A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária permanecerá amarela durante todo o mês de julho. Isso significa que os consumidores continuarão pagando uma cobrança adicional na conta de energia.
Segundo a agência, as condições climáticas típicas do período seco motivaram a decisão. Afinal, a estiagem reduz o nível dos reservatórios das hidrelétricas e exige maior acionamento das usinas termelétricas, cuja geração custa mais caro.
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Saiba quanto custará a taxa extra na conta de luz
Com a manutenção da bandeira amarela, permanece o acréscimo de R$ 1,885 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na prática, quanto maior o consumo de energia, maior será o valor adicional cobrado na fatura do cliente.
De fato, a definição acontece mensalmente com base nas projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O órgão avalia as condições reais de geração de energia no país.
Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias
Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente o custo da geração de energia elétrica no país. Desse modo, as cores indicam se haverá ou não cobrança extra na conta de luz.
Veja os valores de cada patamar:
- Bandeira verde: Sem cobrança adicional;
- Bandeira amarela: Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh;
- Bandeira vermelha – Patamar 1: Acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh;
- Bandeira vermelha – Patamar 2: Acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh.
Entenda por que a seca encarece a sua fatura
Durante a estiagem, os reservatórios das hidrelétricas recebem menos água e perdem capacidade de geração. Para garantir o abastecimento nacional, o sistema elétrico aciona mais usinas termelétricas. Como essas usinas queimam combustível, elas produzem energia a um custo superior. Portanto, o governo repassa esse aumento aos consumidores por meio das bandeiras tarifárias.
Dicas práticas para economizar energia em julho
Algumas medidas simples ajudam a reduzir o valor da conta enquanto a bandeira amarela estiver em vigor. Por isso, adote estes hábitos:
- Iluminação: Apague as luzes de ambientes vazios e aproveite a luz natural;
- Tecnologia: Substitua lâmpadas convencionais por modelos LED e evite o modo stand-by;
- Climatização: Utilize o ar-condicionado em temperaturas entre 23°C e 24°C;
- Eletrodomésticos: Mantenha a geladeira e o freezer com boa vedação nas borrachas.
Impacto direto para os consumidores do Amazonas
Em estados de clima quente, como o Amazonas, o uso intenso de ar-condicionado e ventiladores eleva o consumo de energia consideravelmente.
Com a bandeira amarela mantida, pequenas mudanças de hábito farão total diferença no valor final da fatura. Essa economia torna-se ainda mais urgente para residências e pequenos comércios que registram alto consumo mensal na região.
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