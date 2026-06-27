Período de seca

Período de seca esvazia reservatórios e obriga o acionamento de termelétricas, mantendo taxa extra na fatura de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária permanecerá amarela durante todo o mês de julho. Isso significa que os consumidores continuarão pagando uma cobrança adicional na conta de energia.

Segundo a agência, as condições climáticas típicas do período seco motivaram a decisão. Afinal, a estiagem reduz o nível dos reservatórios das hidrelétricas e exige maior acionamento das usinas termelétricas, cuja geração custa mais caro.

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Saiba quanto custará a taxa extra na conta de luz

Com a manutenção da bandeira amarela, permanece o acréscimo de R$ 1,885 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na prática, quanto maior o consumo de energia, maior será o valor adicional cobrado na fatura do cliente.

De fato, a definição acontece mensalmente com base nas projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O órgão avalia as condições reais de geração de energia no país.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente o custo da geração de energia elétrica no país. Desse modo, as cores indicam se haverá ou não cobrança extra na conta de luz.

Veja os valores de cada patamar:

Bandeira verde: Sem cobrança adicional;

Sem cobrança adicional; Bandeira amarela: Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh;

Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh; Bandeira vermelha – Patamar 1: Acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh;

Acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh; Bandeira vermelha – Patamar 2: Acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh.

Entenda por que a seca encarece a sua fatura

Durante a estiagem, os reservatórios das hidrelétricas recebem menos água e perdem capacidade de geração. Para garantir o abastecimento nacional, o sistema elétrico aciona mais usinas termelétricas. Como essas usinas queimam combustível, elas produzem energia a um custo superior. Portanto, o governo repassa esse aumento aos consumidores por meio das bandeiras tarifárias.

Dicas práticas para economizar energia em julho

Algumas medidas simples ajudam a reduzir o valor da conta enquanto a bandeira amarela estiver em vigor. Por isso, adote estes hábitos:

Iluminação: Apague as luzes de ambientes vazios e aproveite a luz natural;

Apague as luzes de ambientes vazios e aproveite a luz natural; Tecnologia: Substitua lâmpadas convencionais por modelos LED e evite o modo stand-by;

Substitua lâmpadas convencionais por modelos LED e evite o modo stand-by; Climatização: Utilize o ar-condicionado em temperaturas entre 23°C e 24°C;

Utilize o ar-condicionado em temperaturas entre 23°C e 24°C; Eletrodomésticos: Mantenha a geladeira e o freezer com boa vedação nas borrachas.

Impacto direto para os consumidores do Amazonas

Em estados de clima quente, como o Amazonas, o uso intenso de ar-condicionado e ventiladores eleva o consumo de energia consideravelmente.

Com a bandeira amarela mantida, pequenas mudanças de hábito farão total diferença no valor final da fatura. Essa economia torna-se ainda mais urgente para residências e pequenos comércios que registram alto consumo mensal na região.

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