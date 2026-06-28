Garantido e Caprichoso

Influenciadores, empresários e convidados viveram uma experiência exclusiva durante a primeira noite do Festival de Parintins

A primeira noite do 59º Festival Folclórico de Parintins movimentou o Camarote Brahma, um dos espaços mais concorridos do Bumbódromo. Patrocinadora oficial do Festival e dos bois Caprichoso e Garantido, a marca recebeu influenciadores, empresários, executivos e convidados para uma experiência exclusiva que celebrou a cultura amazônica.

Entre os convidados estavam Lucas Selfie, Raissa Santos, Arleane Marques, Wendel Pinheiro, Rebeca Brelaz, Gabriel Pinheiro, Matheus Videl e Eduardo Pereira. Além deles, empresários e personalidades de Manaus e Parintins também prestigiaram o espaço.

Experiência inspirada na cultura amazônica

Com localização privilegiada e vista para a arena, o Camarote Brahma oferece uma programação que une hospitalidade premium, ativações da marca e experiências inspiradas na identidade cultural de Parintins.

Além disso, a cenografia leva a assinatura da arquiteta e cenógrafa parintinense Erika Baranda. O projeto destaca a riqueza da cultura amazônica e reúne obras produzidas por artistas locais.

Outro diferencial são as latinhas comemorativas da Brahma, ilustradas pelo artista Ronan Marinho. As peças transformam em arte símbolos tradicionais das torcidas, como a Marujada de Guerra e a Batucada, reforçando a conexão da marca com o Festival.

Camisa exclusiva marca primeira noite

Entre os destaques da experiência está a camisa exclusiva criada para a abertura do Festival. Inspirada no clima da Copa do Mundo e na campanha “Tá Liberado Acreditar”, a peça combina as cores verde e amarelo com grafismos baseados na arte indígena amazônica.

Dessa forma, o uniforme une a energia das torcidas à identidade cultural da Ilha Tupinambarana.

Brahma reforça apoio ao Festival

Ao lado dos bois Caprichoso e Garantido, a Brahma celebra uma tradição construída ao longo de gerações. Ao mesmo tempo, reafirma o compromisso com a valorização da cultura popular brasileira e aproxima convidados de diferentes regiões do país da criatividade e da emoção que fazem do Festival de Parintins um dos maiores espetáculos culturais do Brasil.

Durante as três noites de apresentações, o Camarote Brahma continuará recebendo convidados em um ambiente voltado ao entretenimento, relacionamento e experiências exclusivas. Assim, o espaço consolida sua posição como um dos principais pontos de encontro do Bumbódromo.

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