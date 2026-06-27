Festival de Parintins

Alimentos arrecadados na Festa dos Visitantes beneficiarão 24 organizações sociais de Parintins por meio do FPS.

O governador Roberto Cidade realizou, neste sábado (27), a entrega de 28 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados durante a troca de ingressos para a Festa dos Visitantes, evento que antecede o 59º Festival Folclórico de Parintins. A iniciativa, coordenada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), vai beneficiar 24 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do município.

Segundo o governador, a ação fortalece a união entre cultura, solidariedade e assistência social durante um dos maiores eventos culturais do país.

“Vamos ter 24 associações contempladas com alimentos arrecadados pelo povo que foi para a Arena do Bumbódromo, vão ser distribuídos não só para a cidade de Parintins, mas para todas as comunidades. Isso é colocar comida na mesa das pessoas, é levar mais dignidade, é chegar em todas as comunidades de Parintins, que é um município gigante, o maior município do Baixo Amazonas. Estamos fazendo o festival mais solidário da história de Parintins”, salientou o governador.

Primeira-dama destaca fortalecimento das ações sociais

Além disso, a primeira-dama do Amazonas e presidente de honra do FPS, Thaisa Cidade, ressaltou que o Governo do Estado ampliou o alcance das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Esse trabalho tem sido feito com muito amor, carinho, dedicação e com o apoio do nosso governador Roberto Cidade, que tem olhado para as pautas sociais, da inclusão, dos idosos, das mulheres, das crianças com muita atenção. Nós temos conseguido realizar esse trabalho com muito afinco, com muita determinação e já fazendo a diferença para a população amazonense”, reforçou a primeira-dama.

A secretária executiva do Fundo de Promoção Social, Adriana Pimentel, explicou que a iniciativa começou meses antes do festival, com a publicação do edital que selecionou as entidades beneficiadas.

“Essa ação de hoje vem do resultado de todo um trabalho do Fundo de Promoção Social. Começa muito antes do Festival de Parintins. Lançamos o edital no dia 22 e hoje podemos contemplar 24 instituições com 28 toneladas arrecadadas. É uma ação muito importante para as instituições aqui de Parintins, porque a gente ajuda a dar mais dignidade para as pessoas”, disse a secretária executiva.

Também participaram da agenda o prefeito de Barcelos, Radinho Alves; a prefeita de Rio Preto da Eva, Socorro Nogueira; a deputada estadual Brena Dianná; vereadores de Parintins e outras autoridades estaduais e municipais.

Alimentos chegaram por meio da Festa dos Visitantes

Os alimentos foram arrecadados durante a troca de ingressos da Festa dos Visitantes. Para participar do evento, o público precisou doar dois itens de alimentos não perecíveis. Em seguida, o FPS destinou os donativos às instituições selecionadas por edital.

Entre as entidades contempladas está a Associação Boi Tupi, que desenvolve atividades culturais e sociais com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A presidente da associação, Suzy Evangelista, destacou o impacto da doação para as famílias atendidas.

“A nossa associação existe há 22 anos. Trabalhamos com crianças e adolescentes o ano todo, fazemos um trabalho social com eles. É de grande importância (a doação) porque nós temos muitas crianças de bairros pobres, elas vivem em vulnerabilidade social, então esse alimento vai ajudar muitas crianças que necessitam, porque elas são a maioria de baixa renda”, afirmou.

Outra beneficiada foi a associação do Boi Mineirinho. Conforme a presidente Deborah Silva, os alimentos reforçarão o atendimento às famílias que participam do projeto cultural.

“Além do trabalho cultural que nós realizamos no Festival Folclórico dos Bois Mirins, também fazemos o trabalho social ajudando as famílias tanto dos brincantes da associação quanto dos próprios colaboradores artistas. Esses alimentos vão ajudar muito a fortalecer a base do nosso festival que são justamente essas famílias que colaboram e estão ali conosco”, esclareceu.

Ação une cultura e solidariedade

Com a entrega das 28 toneladas de alimentos, o Governo do Amazonas reforça o caráter solidário do Festival de Parintins. Além de movimentar a economia, fortalecer o turismo e valorizar a cultura amazônica, o evento também contribui para ampliar o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social por meio das organizações beneficiadas.

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