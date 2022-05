Turismo se ergue

Com a pandemia do coronavírus no seu ocaso, sobretudo graças à campanha de multivacinação executada pela SES-AM e SEMSA na capital e no interior do Estado, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida alinham estratégia para revitalizar o turismo no Amazonas.

Governo e Prefeitura avançam detalhes sobre a estratégia por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Na quarta-feira (18), representantes dos dois órgãos começaram a acertar o calendário de ações visando ao impulsionamento das atividades turísticas.

As ações envolverão projetos, capacitações, oficinas, participação em feiras nacionais e internacionais, eventos culturais, lançamento de produtos e parcerias na área do turismo, relevando tanto a capital quanto as cidades interioranas.

Conforme o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a parceria estabelecida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus será fundamental para a revitalização do turismo e para estimular a geração de mais empregos e renda no Estado.

O objetivo maior é fazer com que o turismo ganhe força e coloque o Amazonas em lugar de ponta no ranking dos estados mais atrativos do país. Amazonastur e Manauscult estão mais do que empenhadas nesse propósito, e não poderia ser diferente após dois anos de estagnação devido à pandemia que atingiu duramente a economia nacional e deixou os estados â míngua. Mas, a crise está passando, e a reorganização do turismo no Amazonas é mais do que um imperativo.

