tragédia

Além das vítimas fatais, mais de 3 mil pessoas ficaram feridas e mais de 12 mil estão desalojadas após os terremotos

Publicado em 28 de junho de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O número de mortos provocados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada subiu para 1.450, segundo informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, durante pronunciamento televisionado no domingo.

Além das vítimas fatais, o parlamentar afirmou que 3.150 pessoas ficaram feridas em consequência do desastre.

Equipes seguem em busca de sobreviventes

Durante o pronunciamento, Rodríguez destacou que as equipes de resgate continuam mobilizadas para localizar sobreviventes.

“Estamos em horas críticas, em horas cruciais, para continuar salvando vidas”, disse.

Mais de 12 mil pessoas estão desalojadas

Além disso, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina Delcy Rodríguez, informou que 12.721 pessoas ficaram desalojadas após os terremotos.

Segundo ele, o desastre também danificou ou destruiu 774 edificações, entre elas hospitais e outros prédios públicos.

Ajuda internacional reforça operações

Ao mesmo tempo, Rodríguez agradeceu o apoio da comunidade internacional às operações de resgate.

De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, 2.624 equipes de resgate e 137 cães farejadores foram enviados ao país para auxiliar nas buscas por vítimas e sobreviventes.

As autoridades seguem monitorando a situação e concentrando esforços nas áreas mais afetadas pelos terremotos.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: