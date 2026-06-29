SSP-AM

Operação integrada das forças de segurança também reduziu em 33% os roubos de celulares durante a festa.

Parintins (AM) – O Festival de Parintins 2026 terminou sem registros de homicídios e com redução significativa nos índices de criminalidade, segundo balanço divulgado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). De acordo com os dados, houve queda de 51% nos furtos e redução de 33% nos roubos de celulares durante o evento.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva, afirmou que a integração entre as forças policiais foi determinante para os resultados alcançados.

“Estamos finalizando mais uma operação com sucesso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Perícia e o Detran atuaram de forma integrada para que tivéssemos o Festival de Parintins mais seguro de todos os tempos”, destacou.

Prisões

Segundo a SSP-AM, oito pessoas foram presas com auxílio das tecnologias empregadas durante a operação. Deste total, quatro prisões ocorreram por cumprimento de mandados judiciais, com apoio do sistema Paredão.

As demais prisões foram relacionadas a suspeitas de tráfico de drogas, violência doméstica e outros crimes. A operação também resultou na recuperação de veículos com restrição de roubo.

Policiamento

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Klinger Paiva, ressaltou o reforço no efetivo e a ampliação das modalidades de policiamento durante o festival.

“A Polícia Militar trouxe de Manaus todas as suas modalidades de policiamento e ampliou a presença policial em Parintins. Estamos saindo com a sensação de dever cumprido”, afirmou.

As ações de segurança contaram com viaturas de duas e quatro rodas, lanchas blindadas e bases fluviais, fortalecendo o patrulhamento terrestre e nos rios da região.

Tecnologia

As forças de segurança utilizaram ferramentas tecnológicas como os sistemas Paredão e RecuperaFone, que auxiliaram na identificação de foragidos e na recuperação de aparelhos celulares furtados ou roubados.

As operações tiveram apoio das secretarias executivas adjuntas de Inteligência (Seaint), Operações (Seaop) e Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

“Nossa maior preocupação eram os crimes contra a vida e, nesse aspecto, não registramos nenhum homicídio. Os números demonstram o sucesso de toda a operação”, destacou Anézio Paiva.

Legado

Durante os três dias de festival, moradores e visitantes puderam acionar as forças de segurança por meio dos números de emergência 190 e 193, integrados ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) instalado em Parintins.

Segundo a SSP-AM, a estrutura tecnológica utilizada durante o Festival de Parintins permanecerá na cidade como legado permanente da edição de 2026.

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