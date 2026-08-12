feminicídio

Vítima, de 51 anos, foi localizada após familiares desconfiarem de mensagens enviadas pelo celular dela; suspeito também tinha mandado por homicídio.

Codajás (AM) – Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água vazia após a Polícia Civil prender o companheiro dela, de 39 anos, suspeito de feminicídio em Codajás, no interior do Amazonas. A prisão em flagrante ocorreu na terça-feira (11), na rua Missão Redentorista, no bairro Santa Luzia.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que a patroa da vítima recebeu mensagens enviadas pelo celular dela. Familiares informaram que a mulher não sabia ler nem escrever e, por isso, estranharam as mensagens e não conseguiram contato com ela.

Diante da situação, os familiares procuraram a polícia. Durante as diligências na residência da vítima, o companheiro afirmou aos policiais que ela havia saído de casa. No entanto, durante uma busca no imóvel, o corpo da mulher foi localizado dentro de uma caixa d’água que estava vazia.

Conforme as investigações, o feminicídio teria ocorrido na noite de segunda-feira (10), depois de uma discussão entre o casal.

Após o crime, o homem teria retirado o chip do celular da companheira e escondido o aparelho no forro de um quarto que não era utilizado na residência. A ação teria sido uma tentativa de dificultar a localização e o contato com a vítima.

Durante o procedimento policial, foi constatado que o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto por outro homicídio, cometido anteriormente em Manaus.

O homem foi conduzido à 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás, onde passou pelos procedimentos cabíveis. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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