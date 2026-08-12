Agressão

Suspeito, de 32 anos, teria agredido a mulher, de 26, mesmo sabendo da gravidez; filha do casal, de 8 anos, presenciou a violência.

Manaus (AM) – Um homem de 32 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (12) no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, suspeito de agredir a companheira, de 26 anos, e provocar a perda da gestação. O caso é investigado pelo 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (9), na residência do casal. A vítima estava grávida de aproximadamente dois meses quando teria sido agredida pelo companheiro.

De acordo com as investigações, o suspeito sabia da gravidez e teria ameaçado a mulher antes de desferir vários chutes contra a região abdominal dela. Após as agressões, a vítima sofreu a perda gestacional, confirmada por exame de corpo de delito realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Filha do casal presenciou as agressões

A violência ocorreu na presença da filha do casal, de oito anos, que teria presenciado as agressões contra a mãe.

As investigações começaram depois que o pai da vítima procurou o 25º DIP para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e relatar o caso.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da mulher. A Justiça também autorizou a prisão preventiva do investigado.

Suspeito permanece à disposição da Justiça

O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis nesta quarta-feira, no bairro Zumbi dos Palmares. O homem foi levado à unidade policial para os procedimentos legais.

Ele permanece à disposição do Poder Judiciário e deverá responder pelas acusações de lesão corporal e provocação de aborto no contexto de violência doméstica.

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