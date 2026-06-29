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CEO e cofundador da Tardezinha participa do DSX 2026, em Manaus, para compartilhar as estratégias que transformaram o projeto em um dos maiores cases de negócios do entretenimento brasileiro

Grandes negócios podem surgir de ideias simples quando são acompanhados de estratégia, posicionamento e capacidade de execução. Essa será a principal mensagem da palestra de Rafael Liporace, CEO e cofundador da Tardezinha, durante o DSX 2026 – Digital Summit Experience, que acontece em Manaus.

Com o tema “Do nada nasce tudo: Como a Tardezinha se tornou o maior negócio de entretenimento do país”, o empresário apresentará os bastidores da construção de uma das marcas mais conhecidas do setor de entretenimento no Brasil. A palestra mostrará como um projeto iniciado em formato de roda de samba evoluiu para um modelo de negócio escalável, capaz de atrair patrocinadores, ampliar seu público e consolidar uma marca que vai além dos shows.

Estratégias que impulsionaram o crescimento da Tardezinha

Durante a apresentação, Rafael Liporace compartilhará as decisões estratégicas que contribuíram para a expansão da Tardezinha. Entre elas, está a pausa planejada do projeto, utilizada para fortalecer a marca, aumentar a expectativa do público e preparar um novo ciclo de crescimento.

Segundo o empresário, crescer nem sempre significa ampliar operações continuamente, mas identificar o momento adequado para reposicionar a marca, inovar e criar novas oportunidades de expansão.

Lições para empresários e empreendedores

Além de contar a trajetória da Tardezinha, Rafael Liporace mostrará como os aprendizados do projeto podem ser aplicados em empresas de diferentes segmentos.

O conteúdo abordará temas como construção de marca, experiência do cliente, posicionamento de mercado, diferenciação, gestão do crescimento e criação de negócios capazes de gerar valor no longo prazo.

DSX 2026 reúne mais de 40 palestrantes em Manaus

O DSX 2026 – Digital Summit Experience será realizado nos dias 23 e 24 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O evento reunirá mais de 40 palestrantes, distribuídos em três palcos simultâneos, para discutir temas ligados ao empreendedorismo, inovação, marketing, vendas e gestão. A programação também inclui oportunidades de networking e conteúdos voltados para empresários, gestores, profissionais e empreendedores que buscam ampliar resultados e desenvolver novos negócios.

Os interessados podem garantir o passaporte e consultar a programação completa no site dsx.com.vc.

(*) Com informações da Assessoria

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