Qualidade de vida

Deputada solicita estudo técnico para alinhar o recesso de meio de ano entre as redes estadual e municipal de ensino e atender profissionais que atuam nas duas.

Mayra Dias (PSD) apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) solicitando ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) e à Secretaria Municipal de Educação (Semed) a realização de um estudo técnico para viabilizar a unificação do recesso escolar no Amazonas entre as redes estadual e municipal de ensino.

A proposta foi oficializada por meio do Requerimento nº 3.286/2026 e busca atender, principalmente, os profissionais da educação que atuam simultaneamente nas duas redes. Segundo a parlamentar, a diferença entre os calendários escolares dificulta o descanso contínuo dos trabalhadores e compromete a organização da vida pessoal e familiar.

Medida busca beneficiar profissionais das duas redes

No requerimento, a deputada estadual destaca que a iniciativa também atende a uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), que defende o alinhamento dos períodos de recesso.

Além disso, levantamento apresentado pela deputada mostra que, entre 2022 e 2026, os calendários da Seduc e da Semed registraram diferenças significativas nas datas do recesso escolar.

“A unificação do recesso escolar é uma medida que pode proporcionar mais qualidade de vida aos profissionais que atuam nas duas redes de ensino. Precisamos buscar alternativas que valorizem esses trabalhadores e garantam melhores condições para o exercício de suas atividades”, afirmou Mayra Dias.

Proposta considera calendário do Festival de Parintins

Outra sugestão apresentada pela parlamentar é avaliar a adequação do calendário escolar ao período do Festival Folclórico de Parintins. De acordo com Mayra Dias, a proposta leva em consideração a importância cultural e social do evento para o Amazonas e os impactos que ele gera na rotina de estudantes e servidores.