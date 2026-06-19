Acessibilidade

Recursos de R$ 50 mil viabilizaram a aquisição de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência atendidas pela Pestalozzi

A deputada estadual Mayra Dias (PSD) acompanhou a entrega de cadeiras de rodas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) atendidas pela Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de R$ 50 mil destinada pela deputada à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), que firmou termo de fomento com a instituição.

Emenda de R$ 50 mil beneficia pessoas com deficiência

A iniciativa busca ampliar a mobilidade, a autonomia e a inclusão social dos beneficiários da entidade, especialmente daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social no município.

Além disso, a ação contribui para fortalecer o atendimento prestado pela instituição às pessoas com deficiência e suas famílias.

Entrega fortalece atendimento da Pestalozzi

Durante a visita, Mayra Dias destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Associação Pestalozzi, que completa 25 anos de atuação em Nova Olinda do Norte em 2025.

A entidade oferece atendimento nas áreas de educação, saúde e assistência social para pessoas com deficiência no município.

“É uma grande satisfação acompanhar a entrega de mais um investimento do nosso mandato. A Pestalozzi realiza um trabalho grandioso e transformador, cuidando de pessoas que precisam de atenção, acolhimento e oportunidades. Nosso compromisso é continuar contribuindo para fortalecer essa instituição tão importante para Nova Olinda do Norte”, afirmou a deputada.

Deputada destaca inclusão e garantia de direitos

Ao conhecer as instalações da entidade e acompanhar o atendimento aos beneficiários, a parlamentar reforçou a importância de investimentos voltados à inclusão e à garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

“Além desta entrega, também anunciamos novos recursos para a instituição. Já destinamos uma emenda voltada para a aquisição de medicamentos, que muitas vezes possuem alto custo para as famílias. Nosso objetivo é garantir mais dignidade, qualidade de vida e apoio às pessoas atendidas pela Pestalozzi”, destacou.

Instituição receberá novos recursos

A emenda destinada à SEPcD integra as ações do mandato de Mayra Dias voltadas à promoção da acessibilidade e da inclusão social em municípios do Amazonas.

Com isso, o investimento fortalece instituições que atuam diretamente no atendimento às pessoas com deficiência e amplia o acesso a recursos que contribuem para a qualidade de vida dos beneficiários.

(*) Com informações da Assessoria

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