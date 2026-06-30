Tragédia

Embarcação virou durante forte temporal no Amazonas; buscas continuam com apoio de moradores e Bombeiros

Duas mulheres morreram e um idoso segue desaparecido após o naufrágio de uma embarcação durante um forte temporal na zona rural de Silves, no interior do Amazonas.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (30), enquanto quatro pessoas viajavam pelo rio com destino a Itacoatiara.

Forte chuva

As vítimas fatais foram identificadas como Antônia Rodrigues da Silva, de 69 anos, e Honorina Serrão Viana, de 79 anos. O desaparecido é Wilson Brito da Silva, de 70 anos.

O sobrevivente, filho de Wilson e Antônia, foi resgatado e encaminhado à sede do município de Silves. De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas, por meio da 40ª Delegacia Interativa de Polícia de Silves, o grupo foi surpreendido por uma forte chuva durante o trajeto.

Em seguida, a canoa tipo rabeta virou. Ademais, das quatro pessoas a bordo, duas foram encontradas mortas, uma foi resgatada com vida e um idoso permanece desaparecido.

Investigações

O grupo saiu da comunidade Vida, em Silves, com destino à comunidade São José do Piquiá, em Itacoatiara. Eles seguiam viagem para tratar de questões bancárias e recebimento de aposentadorias. Moradores da região e familiares participam das buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Por fim, a Polícia Civil informou que registrou Boletim de Ocorrência e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do naufrágio.

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