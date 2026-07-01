Acidente

Acidente na avenida Nilton Lins envolveu três veículos, deixou feridos e terminou com suspeito conduzido após recusa do bafômetro

Um motorista com indícios de embriaguez atingiu um motociclista e provocou um engavetamento na manhã desta quarta-feira (1º), no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Entre as vítimas está um idoso, que foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O acidente ocorreu na avenida Nilton Lins por volta das 7h30.

Engavetamento

De acordo com testemunhas, um homem não identificado conduzia um Volkswagen T-Cross em alta velocidade após atingir um motociclista em outro ponto da mesma via. Em seguida, ele tentou fugir, o que deu sequência à colisão.

Durante a fuga, o motorista colidiu contra um Gol, o que desencadeou um engavetamento que envolveu ainda um terceiro veículo, um Corolla, que seguia mais à frente.

No Gol estava a estagiária de administração Beatriz Nascimento Andrade, que seguia para o trabalho no momento da colisão. Ela ocupava o banco traseiro e utilizava cinto de segurança, o que reduziu a gravidade dos ferimentos.

Além disso, o motorista por aplicativo que conduzia o veículo, o idoso Antônio Alves, ficou desacordado por alguns instantes. Ambos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

“Quando aconteceu o baque, foi quase como uma explosão, meus itens voaram. O senhor que estava na minha frente caiu para o lado, ficou uns segundos inconsciente e, logo após, começou a acordar aos poucos, sangrando pelo nariz. Eu bati a cabeça e o joelho, mas não foi pior porque estava com o cinto”, disse Beatriz.

Fuga interrompida

De acordo com o relato de Beatriz, o condutor apresentava sinais claros de embriaguez. Ela afirmou que ele “estava muito bêbado”. Posteriormente, o homem teria ido até o outro veículo para verificar o estado de saúde do idoso e, logo depois, tentou deixar o local novamente.

No entanto, a fuga foi interrompida com a chegada da Polícia Militar. Conforme testemunhas, o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro e tentou intimidar os agentes ao alegar que seria coronel da corporação.

Por fim, a polícia o conduziu à sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), onde ele deve passar por exame para confirmar ou não a ingestão de álcool. O caso será investigado pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

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