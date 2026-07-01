Evento

Programação reúne especialistas da Justiça Eleitoral para orientar os participantes sobre temas relacionados às Eleições 2026.

Com foco na preparação de partidos políticos e federações para as Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizará, no dia 10 de julho, o Diálogos Eleitorais 2026 – Encontro de Orientação para Partidos e Federações.

Promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas (EJE-AM), o evento ocorrerá das 9h às 12h30, no auditório do Fórum Eleitoral, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, em Manaus. Além disso, o encontro será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TRE-AM no YouTube. O credenciamento começa às 8h30.

A programação reúne especialistas da Justiça Eleitoral para orientar os participantes sobre temas relacionados às Eleições 2026. O objetivo é fortalecer o diálogo institucional, ampliar a segurança jurídica e esclarecer a aplicação da legislação eleitoral.

O evento é voltado para dirigentes partidários, representantes de federações, advogados, assessores jurídicos, profissionais de comunicação e marketing eleitoral, responsáveis pela prestação de contas, servidores, residentes e demais interessados.

Segundo a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, a iniciativa reforça o papel da Justiça Eleitoral na orientação dos participantes do processo eleitoral.

“Nosso compromisso é garantir que partidos, federações e todos os atores envolvidos no processo eleitoral tenham acesso a informações qualificadas, orientações seguras e esclarecimentos necessários para o pleno cumprimento da legislação. O Diálogos Eleitorais fortalece a cultura da prevenção, amplia a transparência e contribui para que as Eleições 2026 transcorram com segurança jurídica, equilíbrio e confiança da sociedade nas instituições”, afirmou a presidente.

Programação aborda temas das Eleições 2026

A programação será dividida em painéis temáticos conduzidos por especialistas da Justiça Eleitoral.

O painel sobre Registro de Candidatura será ministrado por Almir Lopes. Em seguida, Eric Sales, Elder Goltzman e João Carlos Carvalho conduzirão o debate sobre Propaganda Política, com orientações sobre propaganda eleitoral, integridade da informação, boas práticas e fiscalização.

Além disso, Maria Fabiana da Costa Rodrigues e José Mário Chaves Gomes de Oliveira apresentarão o painel sobre Prestação de Contas Eleitorais, abordando os principais procedimentos relacionados à prestação de contas das campanhas.

Cartilha de Propaganda Eleitoral será lançada

Durante o evento, o TRE-AM lançará a Cartilha de Propaganda Eleitoral 2026. O material, em formato digital, foi elaborado para orientar partidos, federações, candidatos e demais participantes do processo eleitoral sobre as normas que regulam a propaganda eleitoral.

Inscrições estão abertas

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas no site do TRE-AM, no menu Institucional > Escola Judiciária Eleitoral > Cursos e Eventos, ou por meio do sistema SisEJE.

Os interessados também podem utilizar o aplicativo SisEJE, disponível para dispositivos Android e iOS. A plataforma reúne as inscrições em cursos e eventos promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas e permite a emissão de certificados de participação.

(*) Com informações da Assessoria

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