Prisão

Investigado se passava por integrante de organização criminosa para intimidar vítimas em Eirunepé.

Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira (1º), no município de Eirunepé, suspeito de extorquir mulheres ao cobrar falsas dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele se passava por integrante de uma organização criminosa para intimidar as vítimas e cobrar supostas dívidas relacionadas à compra de drogas que nunca foram realizadas pelos companheiros das mulheres.

De acordo com o delegado Ramon Improta, as investigações começaram após a repercussão do caso em um veículo de comunicação local. As vítimas relataram que recebiam mensagens de um número desconhecido exigindo o pagamento de supostas dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

“Durante as extorsões, o investigado afirmava ser integrante de uma organização criminosa para intimidar as vítimas. Assim que tomamos conhecimento do caso, iniciamos as diligências e, até o momento, identificamos quatro vítimas. Três delas já registraram Boletim de Ocorrência”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as apurações também revelaram que o investigado responde a processos pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Com base nos elementos reunidos durante as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça.

O homem foi localizado na residência de familiares, preso e encaminhado à unidade policial.

Procedimentos

O investigado responderá pelo crime de extorsão, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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