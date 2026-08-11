Prisão

Homem de 25 anos foi preso em Adrianópolis após denúncia de motorista de aplicativo e teve material pornográfico encontrado no celular.

Manaus (AM) – Um escritor de livros infantis, de 25 anos, foi preso temporariamente nesta segunda-feira (10) durante uma operação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele é investigado por crimes relacionados à exploração sexual e ao abuso sexual de vulnerável.

A prisão ocorreu após uma denúncia feita por um motorista de aplicativo no dia 5 de agosto. Segundo a Polícia Civil, o motorista aceitou uma corrida que posteriormente foi cancelada pelo investigado. Depois do cancelamento, o homem teria tentado manter contato com o condutor por meio de um aplicativo de mensagens.

Durante a conversa, o investigado teria oferecido dinheiro adicional ao motorista e enviado arquivos contendo material relacionado à exploração sexual infantil. Diante da situação, o motorista continuou o diálogo e conseguiu obter informações sobre a localização do suspeito, repassando os dados à polícia.

Com as informações, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão temporária e um mandado de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas no endereço do investigado, em Adrianópolis.

Durante a ação, o homem foi flagrado armazenando material pornográfico no celular, conforme informou a Polícia Civil.

Investigação continua

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico, segundo a polícia. Ele será submetido a audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A investigação da Depca deve prosseguir para esclarecer todas as circunstâncias do caso e verificar a eventual existência de outras vítimas ou envolvidos.

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