Grave colisão

Colisão na avenida das Torres mobilizou bombeiros e Samu e causou congestionamento na noite desta quarta-feira.

Manaus (AM) – Um violento acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta deixou vítimas presas às ferragens na noite desta quarta-feira (1º), na avenida das Torres, em Manaus.

Com o impacto da colisão, os veículos de passeio ficaram completamente destruídos, mobilizando equipes de resgate e causando lentidão no trânsito da região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar o resgate das vítimas que ficaram presas às ferragens. Após serem retiradas dos veículos, elas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde da capital.

Devido à gravidade do acidente e ao trabalho das equipes de socorro, o trânsito ficou parcialmente interrompido na avenida das Torres, provocando congestionamento e longas filas de veículos.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de vítimas e o estado de saúde dos feridos.

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