Equipes técnicas

Equipes técnicas voltam a se reunir na próxima semana para buscar acordo antes do prazo de 15 de julho estabelecido pelos Estados Unidos

O governo brasileiro confirmou, nesta quinta-feira (2), uma nova etapa das negociações com os Estados Unidos para evitar a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. Agora, as equipes técnicas dos dois países voltarão a se reunir no início da próxima semana para avançar nas discussões.

A decisão ocorreu após uma reunião de alto nível entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, e o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Segundo o Mdic, o encontro teve caráter construtivo. No entanto, os dois governos reconheceram que ainda precisam aprofundar o diálogo para reduzir divergências e detalhar propostas. Além disso, a expectativa é realizar uma nova reunião ministerial antes de 15 de julho, prazo definido pelo governo norte-americano para decidir sobre eventuais medidas comerciais.

Brasil e EUA mantêm diálogo

Esta foi a quarta reunião de alto nível entre Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer. Os encontros anteriores ocorreram nos dias 19 e 28 de maio e 13 de junho. Paralelamente, as equipes técnicas mantiveram reuniões frequentes para tratar das pautas comerciais.

De acordo com o ministério, as negociações seguem a orientação definida pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante encontro realizado em 7 de maio. O objetivo é construir uma solução negociada para o comércio bilateral.

Temas dominam negociações comerciais

Durante a reunião, Brasil e Estados Unidos discutiram os seis eixos da investigação conduzida pelo governo norte-americano com base na Seção 301 da legislação comercial dos EUA.

Entre os principais temas estão:

comércio digital;

tarifas preferenciais;

combate à corrupção;

proteção à propriedade intelectual;

etanol;

desmatamento ilegal.

Além disso, o governo brasileiro apresentou argumentos para contestar críticas feitas por Washington às políticas nacionais de comércio digital, aos sistemas de pagamento eletrônico e a decisões do Judiciário brasileiro.

Governo corre contra o prazo

Márcio Elias Rosa afirmou que o governo trabalha para alcançar um entendimento antes do prazo estabelecido pelos Estados Unidos.

“Estamos tentando construir um consenso. O tempo corre contra. O prazo é 15 de julho”, declarou o ministro durante evento realizado no Rio de Janeiro.

Em seguida, ele ressaltou que fatores externos têm dificultado o avanço das negociações.

“Toda vez que caminhamos positivamente surge um novo atropelo que precisamos superar.”

Ministro critica politização das negociações

Sem citar nomes, Márcio Elias Rosa criticou a interferência de disputas políticas nas negociações comerciais.

“Essas pessoas poluem o debate político, ou colocam num debate econômico comercial um debate político que não deveria estar”

Além disso, o ministro defendeu a permanência do Brasil na mesa de negociações e reafirmou o compromisso do governo com o multilateralismo.

“Se o Brasil sair da mesa técnica, vai cair no equívoco daqueles que patrocinam o unilateralismo.”

Próximos passos

Por fim, Brasil e Estados Unidos decidiram que as equipes técnicas voltarão a se reunir no início da próxima semana. O objetivo é aprofundar as discussões e preparar um novo encontro ministerial antes de 15 de julho.

Em nota, o Mdic informou que os dois governos reconheceram o caráter construtivo das negociações e concordaram em ampliar o diálogo para aproximar posições sobre os temas em discussão.