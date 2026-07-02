O governo brasileiro confirmou, nesta quinta-feira (2), uma nova etapa das negociações com os Estados Unidos para evitar a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. Agora, as equipes técnicas dos dois países voltarão a se reunir no início da próxima semana para avançar nas discussões.
A decisão ocorreu após uma reunião de alto nível entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, e o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer.
Segundo o Mdic, o encontro teve caráter construtivo. No entanto, os dois governos reconheceram que ainda precisam aprofundar o diálogo para reduzir divergências e detalhar propostas. Além disso, a expectativa é realizar uma nova reunião ministerial antes de 15 de julho, prazo definido pelo governo norte-americano para decidir sobre eventuais medidas comerciais.
Brasil e EUA mantêm diálogo
Esta foi a quarta reunião de alto nível entre Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer. Os encontros anteriores ocorreram nos dias 19 e 28 de maio e 13 de junho. Paralelamente, as equipes técnicas mantiveram reuniões frequentes para tratar das pautas comerciais.
De acordo com o ministério, as negociações seguem a orientação definida pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump durante encontro realizado em 7 de maio. O objetivo é construir uma solução negociada para o comércio bilateral.
Temas dominam negociações comerciais
Durante a reunião, Brasil e Estados Unidos discutiram os seis eixos da investigação conduzida pelo governo norte-americano com base na Seção 301 da legislação comercial dos EUA.
Entre os principais temas estão:
- comércio digital;
- tarifas preferenciais;
- combate à corrupção;
- proteção à propriedade intelectual;
- etanol;
- desmatamento ilegal.
Além disso, o governo brasileiro apresentou argumentos para contestar críticas feitas por Washington às políticas nacionais de comércio digital, aos sistemas de pagamento eletrônico e a decisões do Judiciário brasileiro.
Governo corre contra o prazo
Márcio Elias Rosa afirmou que o governo trabalha para alcançar um entendimento antes do prazo estabelecido pelos Estados Unidos.
“Estamos tentando construir um consenso. O tempo corre contra. O prazo é 15 de julho”, declarou o ministro durante evento realizado no Rio de Janeiro.
Em seguida, ele ressaltou que fatores externos têm dificultado o avanço das negociações.
“Toda vez que caminhamos positivamente surge um novo atropelo que precisamos superar.”
Ministro critica politização das negociações
Sem citar nomes, Márcio Elias Rosa criticou a interferência de disputas políticas nas negociações comerciais.
“Essas pessoas poluem o debate político, ou colocam num debate econômico comercial um debate político que não deveria estar”
Além disso, o ministro defendeu a permanência do Brasil na mesa de negociações e reafirmou o compromisso do governo com o multilateralismo.
“Se o Brasil sair da mesa técnica, vai cair no equívoco daqueles que patrocinam o unilateralismo.”
Próximos passos
Por fim, Brasil e Estados Unidos decidiram que as equipes técnicas voltarão a se reunir no início da próxima semana. O objetivo é aprofundar as discussões e preparar um novo encontro ministerial antes de 15 de julho.
Em nota, o Mdic informou que os dois governos reconheceram o caráter construtivo das negociações e concordaram em ampliar o diálogo para aproximar posições sobre os temas em discussão.