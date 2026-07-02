Polícia Civil

Homem de 35 anos é considerado foragido e teve a imagem divulgada para auxiliar nas buscas.

Parintins (AM) – Frank Costa de Oliveira, de 35 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas após ser condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O homem é considerado foragido da Justiça e possui um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória expedida pelo Poder Judiciário.

A divulgação da imagem do condenado tem como objetivo auxiliar as forças de segurança na localização do suspeito e garantir o cumprimento da decisão judicial.

Procurado

Segundo a Polícia Civil, as diligências para localizar Frank Costa de Oliveira seguem em andamento. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, município localizado a 369 quilômetros de Manaus.

As autoridades reforçam a importância da colaboração da população para ajudar a localizar o foragido.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Frank Costa de Oliveira seja repassada pelos telefones (92) 99178-8088, da Delegacia Especializada de Polícia de Parintins; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas; ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

LEIA MAIS:

Manaus inicia obra de complexo esportivo no bairro Jorge Teixeira