“Manaus que a Gente Cuida”

Projeto integra o programa “Manaus que a Gente Cuida” e vai transformar praça em espaço de esporte, lazer e convivência na zona Leste

A Prefeitura de Manaus deu início, nesta quinta-feira (2), a uma nova etapa do programa “Manaus que a Gente Cuida” na zona Leste da capital. Além disso, o bairro Jorge Teixeira vai receber um complexo esportivo e de lazer construído na área da praça localizada na rua Piaba.

O prefeito Renato Junior assinou a autorização para o início das obras durante evento que marcou a chegada do programa ao bairro. Ao todo, a ação reúne mais de 30 serviços executados por nove secretarias municipais.

Prefeitura transforma praça em complexo de lazer

O espaço atual será totalmente requalificado. Dessa forma, a área dará lugar a um ambiente voltado ao esporte, lazer e convivência comunitária.

O projeto prevê quadras esportivas, academia ao ar livre e playground. Além disso, o local contará com espaço pet, praça de alimentação, pista de caminhada e anfiteatro.

Segundo a prefeitura, a proposta busca atender moradores de todas as idades. Por isso, o projeto também inclui áreas de integração e convivência.

Investimento e prazo da obra

A intervenção será executada em uma área de aproximadamente sete mil metros quadrados. Além disso, o investimento previsto é de R$ 2,5 milhões.

De acordo com o cronograma, a obra deve ser concluída em até seis meses. Assim, a gestão municipal pretende entregar o novo espaço ainda em 2026.

Projeto foi definido com participação da comunidade

O prefeito Renato Junior afirmou que o projeto foi elaborado a partir de demandas dos moradores. Além disso, ele destacou que a escuta da população orientou as mudanças na praça.

“A melhor obra que a gente faz é aquela que o povo gosta. Quem fica aqui depois que a prefeitura vai embora é o morador do Jorge Teixeira. Por isso, esse espaço vai ter dois campos de areia, quadra poliesportiva, palco para apresentações e aulas de zumba, academia ao ar livre, pista de caminhada, playground e áreas de convivência para todas as gerações”, detalhou.

Além disso, o prefeito destacou a mudança na forma de atuação da gestão municipal. Segundo ele, o programa leva os serviços diretamente aos bairros.

“Antes, o morador ia atrás da prefeitura. Agora, a prefeitura vem inteira para o bairro. Hoje, trouxemos centenas de servidores fazendo tapa-buracos, limpeza, iluminação, cadastro no CadÚnico, habitação, saúde e muitas outras ações. Estamos trazendo dignidade para o Jorge Teixeira”, afirmou.

Obras incluem melhorias urbanas na zona Leste

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou que a nova obra se soma a outros investimentos na região.

Segundo ele, a Prefeitura de Manaus já recuperou 142 ruas por meio do programa Asfalta Manaus. Além disso, entregou o complexo viário Rei Pelé e realizou obras de contenção de erosão na rua Pejuçara.

“Agora, com o ‘Manaus que a Gente Cuida’, ampliamos esse trabalho com limpeza, iluminação, desobstrução de bueiros, tapa-buracos e a construção desse novo complexo”, explicou.

Ele também reforçou o compromisso com o prazo de entrega. “São sete mil metros quadrados de construção. Nosso compromisso é entregar esse espaço em seis meses, no padrão de qualidade da Prefeitura de Manaus”, disse.

Novo complexo terá estrutura completa de lazer

O projeto inclui quadra poliesportiva, quadra de areia e quadra de vôlei. Além disso, contará com praça de alimentação, espaço pet e portais de entrada.

Também estão previstas áreas de paisagismo, jardins, gramados, bancos e lixeiras. Ao mesmo tempo, o projeto preserva a arborização já existente no local.

A obra ainda contempla melhorias de acessibilidade. Por isso, serão construídas rampas, rotas acessíveis e adequação dos acessos.

Por fim, a intervenção inclui drenagem, iluminação pública e revitalização completa da infraestrutura. Dessa forma, a praça deve se tornar um novo ponto de encontro para lazer e convivência no Jorge Teixeira.

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