Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode concorrer a uma das 707 vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine Manaus nesta sexta-feira (3). As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e os candidatos podem participar da pré-seleção em uma das unidades de atendimento da capital, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.
Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.
Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.
É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.
A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.
Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.
VAGAS NOVAS – 111
6 vagas – Atendente de Lanchonete – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma cordial, clara e eficiente; prestar informações sobre produtos, serviços e procedimentos; esclarecer dúvidas e orientar os clientes conforme suas necessidades.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Oficial de Manutenção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
3 vagas – Técnico e Instalador de Purificador de Água
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria A ou B, noções de hidráulica, afinidade com ferramentas e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atendimento por rota; locomoção de purificadores; instalação de purificadores; troca de refil de purificadores.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
25 vagas – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – preparar materiais, abastecer linhas de montagem, operar máquinas simples, inspecionar a qualidade dos produtos e organizar o ambiente de trabalho, sempre seguindo as normas de segurança e orientações dos supervisores.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Lavador de Carro
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – limpeza pesada, higienização e conservação da frota.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Ajudante de Carga
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – movimentar, organizar, carregar e descarregar mercadorias em transportadoras, centros de distribuição ou caminhões; atuar junto aos motoristas ou operadores logísticos para garantir que os produtos sejam manuseados com segurança e os prazos sejam cumpridos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Motorista
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria E e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – conduzir veículos pesados com unidade acoplada (carretas, bitrens, treminhões); transporte rodoviário de cargas, controle de documentos fiscais, acompanhamento de cargas/descargas e a verificação das condições de segurança do conjunto mecânico.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Motorista
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – transportar, coletar e entregar cargas e matérias-primas; inspeção e manutenção básica do veículo, o planejamento e cumprimento de rotas, além do acompanhamento do processo de carga, descarga e conferência de documentação.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
25 vagas – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de arcon, metalúrgica, injeção ou polo de duas rodas, residir na Zona Leste e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – preparar e abastecer as máquinas com matérias-primas, montar e inspecionar produtos na linha de montagem, embalar itens acabados e garantir a limpeza e organização do setor.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – produção de pães.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Atendente
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa;
Atividades – recepcionar, orientar e dar suporte ao público.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Roçador
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – corte de vegetação em áreas verdes, canteiros, pastagens, beiras de estradas e terrenos irregulares.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar Administrativo (Aprendiz) – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, Pacote Office e possuir documentação completa;
Atividades – auxiliar nas rotinas diárias; apoiar a equipe organizando arquivos físicos e digitais, controle de planilhas de dados, atendendo telefones e clientes, e emitindo e conferindo documentos simples e correspondências.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Mecânico de Motor
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – diagnosticar, reparar e realizar a manutenção preventiva e corretiva de motores e sistemas de veículos pesados e máquinas movidas a diesel.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Auxiliar de Depósito
Escolaridade – ensino fundamental incompleto;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – separação dos produtos para montagem das cargas de entrega, utilizando o coletor de dados conforme a ordem de separação; recolher os paletes da área externa da empresa, objetivando a organização do estoque a ser executada pelo operador de empilhadeira a colocação nos devidos lugares, 5S; organizar os produtos no depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados, bem como manter o nível das caixas nos padrões estabelecidos pela empresa; separar os produtos no depósito utilizando o coletor de dados para comparação com as informações em documento.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – realizar tarefas administrativas e de apoio, garantindo a eficiência e eficácia dos processos da empresa; gerenciar e organizar documentos e arquivos; atendimento telefônico e presencial; preencher planilhas e formulários; atuar como intermediário entre departamentos; prestar assistência a diferentes departamentos; auxílio aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades propostas.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Promotor de Vendas
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria A e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – promover a exposição dos produtos, bem como aplicar as técnicas de merchandising nos pontos de exposição, visando ocupar o local de melhor acesso ao consumidor, de acordo com a fotografia repassada pela indústria, mantendo o padrão, conservação e imagem dos produtos da empresa.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar na produção de bobinas, embalagem, carregamento e descarregamento de bobinas.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
COMÉRCIO – 228
5 vagas – Líder de Açougue
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento técnico sobre tipos de corte e manuseio de carnes, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – liderar açougueiros e balconistas, elaborando escalas de folgas, horários e aplicando treinamentos; monitorar o recebimento, armazenamento e reposição de mercadorias, além de controlar o estoque; garantir a limpeza das câmaras frias, balcões e ferramentas, seguindo normas da vigilância sanitária; supervisionar os cortes de carne, pesagem e exposição nos balcões, visando o cumprimento de metas e redução de perdas.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Açougueiro
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atendimento ao cliente; desossa e preparação de carnes; cortes técnicos e padronização; preparação e abastecimento para exposição; apoio ao estoque, armazenamento e controle de validade.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Auxiliar de Açougue
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Ajudante de Açougue
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Peixeiro
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;
Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em limpeza e corte de pescados; disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar limpeza, corte e preparo de peixes em geral; organizar e abastecer a banca de pescados; verificar qualidade, conservação e validade dos produtos; garantir higiene, limpeza e organização do setor; atender clientes e realizar cortes conforme solicitação; apoiar no controle de perdas e armazenamento.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Ajudante de Peixaria
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar na limpeza, corte e preparo de peixes em geral; organizar e abastecer a banca de pescados.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Conferente
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias; verificar validade dos produtos; registrar movimentações no sistema; elaborar relatórios; controle e acuracidade de estoque.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Repositor de FLV
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – repor as mercadorias nas bancadas, ilhas e geladeiras conforme o layout da loja; retirar frutas, legumes e verduras que estejam amassados, passados ou impróprios para consumo; higienizar constantemente os expositores, bancas e câmaras frias.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Repositor de Loja
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – repor as mercadorias nas bancadas, ilhas e geladeiras conforme o layout da loja; retirar frutas, legumes e verduras que estejam amassados, passados ou impróprios para consumo; higienizar constantemente os expositores, bancas e câmaras frias.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Fiscal de Caixa
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atua como um supervisor, sendo responsável por providenciar troco, autorizar cancelamentos, controlar os operadores e lidar com o fechamento do movimento.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Operador de Loja
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar os clientes a localizar produtos, esclarecer dúvidas e lidar com trocas; abastecer gôndolas e manter o espaço limpo e atrativo; verificar datas de validade, evitar perdas e fazer o rodízio de produtos (o mais antigo vai para a frente); registrar itens, processar pagamentos e fechar o caixa.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Operador de Padaria
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atendimento ao cliente, preparação rápida de itens (como cafés e lanches) e organização do setor; atuar como a ponte entre a produção e os consumidores, garantindo um serviço ágil e de qualidade.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
3 vagas – Lavador de Veículos
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar a lavagem e higienização interna e externa de veículos, efetuando a limpeza de vidros, painéis, bancos, tapetes e demais componentes, utilizando produtos adequados para conservação automotiva; secagem e acabamento dos veículos, organização e limpeza do ambiente de trabalho, além de auxiliar na movimentação dos veículos quando necessário.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Ajudante de Motorista
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atuar no apoio logístico, carregando/descarregando veículos, conferindo notas fiscais, organizando cargas e auxiliando na rota.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Desossador
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – separar a carne dos ossos de carcaças bovinas, suínas, aves ou ovinos em frigoríficos ou açougues; cortar e padronizar cortes, limpar carnes (retirar pelancas/gorduras), acondicionar produtos, afiar facas e garantir normas de higiene (PPHO) e segurança.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Estoque
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – garantir a organização, controle e movimentação eficiente de produtos em um estoque, recebendo, conferindo, armazenando, separando para vendas/expedição e mantendo o local limpo e organizado, com foco em evitar perdas e agilizar processos para vendas e produção.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Limpeza Industrial
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – higienizar e conservar áreas fabris, máquinas, equipamentos e ambientes administrativos, garantindo a organização, segurança e o descarte correto de resíduos industriais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa;
Atividades – atuar no suporte técnico ao açougueiro, realizando a limpeza, desossa, preparo de cortes, embalagem e pesagem de carnes, além de higienizar equipamentos e organizar o balcão.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – controlar o estoque de uma empresa; atuar no recebimento, conferência, armazenamento, separação e expedição de materiais e mercadorias, garantindo que tudo esteja organizado e disponível para os diversos setores da empresa.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Técnico de Segurança do Trabalho
Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – coordenar e executar a sinalização viária na obra, com o intuito de evitar acidentes de trânsito e de trabalho; notificar os responsáveis da empresa e prestadores de serviços, ao constatar ocorrência de desvios; inspecionar todos os postos de trabalho administrativos e em campo e preencher check lists de inspeção de veículos, máquinas, equipamentos e frentes de serviços e acompanhar a implementação das ações corretivas sempre que necessário; mapear os riscos ambientais e agressivos ao trabalhador para ações corretivas e preventivas; divulgar as normas técnicas a todos os trabalhadores para ações de prevenção de acidentes; fazer a gestão da CIPA, bem como treinamentos e divulgação dos eleitos quando aplicável; gerir todos os procedimentos de segurança internos e externo.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Operadora de Caixa
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – atuar na operação de caixa, atendimento encantador ao cliente, reposição de mercadorias e rotinas operacionais da loja; abrir o caixa, controlar o seu fluxo; exercer fiscalização na frente de caixa; atender o cliente com presteza, rapidez e cordialidade; fazer o registro de forma correta das mercadorias utilizando o PDV.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar de Limpeza
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – garantir a higiene, organização e conservação de áreas internas e externas, assegurando um ambiente seguro e agradável para clientes e funcionários.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Motorista de Caminhão
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral, movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas, definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Montador de Pneus
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – desmontar e montar rodas de pneus de caminhão; fazer balanceamento e troca de óleo e filtro.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Ajudante de Padeiro
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar o padeiro na produção de pães, bolos, tortas e outros produtos de padaria.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Repositor de Mercadorias
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; suporte no atendimento ao cliente.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Fiscal de Prevenção de Perdas
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – identificar, analisar e minimizar perdas financeiras em estabelecimentos comerciais, protegendo o patrimônio ao prevenir furtos, danos e fraudes.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Auxiliar de Açougue
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Auxiliar de Peixaria
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atuar no recebimento, limpeza, corte, filetagem e preparação de peixes e frutos do mar, garantindo o frescor e a organização dos balcões refrigerados.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Operador (a) de Caixa
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1, curso de Informática básica e possuir documentação completa
Atividades – gerenciar todas as transações financeiras, garantindo que cada compra seja processada de forma eficiente e precisa; registrar produtos, receber pagamentos em dinheiro ou cartões, emitir recibos e troco, e manter o caixa equilibrado e organizado.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Auxiliar de Depósito
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar descarregamento e carregamento de cargas; separação e preparação de materiais; organização e estocagem de produtos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Conferente de Mercadoria
Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior completo em Logística;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – conferir mercadorias, comparar notas fiscais, registrar divergências, acompanhar descarregamento e carregamento de caminhões, auxiliar nos inventários e contagem de estoques.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Operador de Empilhadeira
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, curso de NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – conduzir e manipular empilhadeiras para transportar, carregar, descarregar e organizar cargas e mercadorias.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Motorista de Caminhão
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – conduzir o veículo com segurança, planejar rotas, verificar as condições mecânicas (freios, pneus, fluidos), preencher relatórios de viagem e zelar pela integridade e entrega da mercadoria dentro dos prazos estipulados.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Auxiliar de Limpeza
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – varre o chão, lava vidros, remove o lixo, limpa banheiros, salas, quintal e áreas de convivência; manter os móveis e objetos limpos, bem como repor os materiais de limpeza, e pode realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Eletricista
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, curso de NR 10, NR 35, Eletricista e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em instalações e equipamentos; realizar inspeções periódicas; identificar e corrigir falhas elétricas e cumprir as normas de segurança.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
INDÚSTRIA – 3
1 vaga – Operador Logístico
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória, Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – desenvolver atividades referente ao processo de estocagem, carregamento, descarregamento, transporte e empilhamento de produtos, materiais e equipamentos, utilizando a empilhadeira.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Apoio Logístico
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória, Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar no processo logístico, controlando a entrada e saída de mercadorias do estoque; recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas de materiais e produto acabado; fazer a distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos; realizar a expedição de materiais e produtos; empacotar e desempacotar materiais e insumos; organizar o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; participar do processo de emissão de nota fiscal; examina os produtos, providenciando os despachos dos mesmos e auxilia no processo de logística; preservar o estoque limpo e organizado; atender as demandas conforme necessidade da empresa e solicitação do superior imediato; zelar pela ordem e conservação de ferramentas, EPI’s equipamentos e materiais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
SERVIÇO – 334
50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção
Escolaridade – ensino fundamental incompleto;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
25 vagas – Auxiliar de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Minas Gerais ou Belo Horizonte Nordeste Nordeste e possuir documentação completa;
Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Técnico de Telefonia
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;
Atividades – pré-preparo (cortar, lavar, descascar), montagem de pratos, higienização do local e equipamentos; controle de estoque de insumos e descarte de resíduos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
8 vagas – Ajudante de Carga e Descarga
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos (caminhões, vans), garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência (notas fiscais) e expedição de itens.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Auxiliar de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no trabalho e possuir documentação completa;
Atividades – higienização de legumes, cortes e desossa de proteínas, lavagem de utensílios ,organização da área de trabalho.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Chefe de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no trabalho, experiência em preparar alimentos em grandes quantidades e possuir documentação completa;
Atividades – gestão de custos, planejamento de cardápio e segurança alimentar.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Vendedor de Autopeças
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Auxiliar de Almoxarifado
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de Informática, experiência com controle de estoque ou sistema de almoxarifado, curso de Logística e possuir documentação completa;
Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias e materiais; separar e organizar produtos no estoque; realizar controle de entrada e saída de materiais; auxiliar no inventário e contagem de estoque; manter o almoxarifado limpo e organizado; apoiar os setores internos com a entrega de materiais solicitados.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Vendedor(a) de Loja
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados e feriados) e possuir documentação completa;
Atividades – atender clientes com cordialidade e técnica; vender produtos do segmento náutico/naval; apresentar máquinas, peças e ferramentas; organizar e repor produtos no salão de vendas e bater metas de vendas mensais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Auxiliar de Mecânico
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar o mecânico na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos; realizar limpeza, organização e conservação das ferramentas e do ambiente de trabalho; apoiar na desmontagem, montagem e substituição de peças mecânicas; identificar e comunicar ao mecânico responsável possíveis falhas ou desgastes em componentes.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Carregador
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – carregar e descarregar produtos; realizar entregas nos portos de Manaus; programar, organizar e cumprir o cronograma de entregas; embalar e acondicionar os produtos de forma adequada, garantindo sua integridade; manter a organização das entregas, do estoque e do local de trabalho.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Porteiro
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos, zelar pela ordem e segurança das dependências e gerenciar o fluxo de entregas.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
25 vagas – Auxiliar Operacional Logístico
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – não residir nos bairros: Puraquequara, Mauazinho, Jardim Mauá, Parque Mauá, Colônia Antônio Aleixo e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – atuar no fluxo de materiais, realizando recebimento, conferência, movimentação, armazenagem e separação de produtos em centros de distribuição e depósitos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Vendedor Interno
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – processo de vendas de forma remota, direto do escritório ou em home office; utilizar canais como telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas para interagir com os clientes, sem a necessidade de visitas presenciais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Auxiliar de Limpeza
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros ou proximidades: Mauazinho, Gilberto Mestrinho, Distrito Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – conservação, limpeza e manutenção básica de ambientes corporativos, residenciais ou institucionais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
20 vagas – Auxiliar de Logística
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – organizar, controlar e movimentar mercadorias.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar de Escritório
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – arquivamento de papéis (físicos e digitais), controle de arquivos e gestão de correspondências; recepção de clientes, atendimento telefônico e resposta a e-mails ou mensagens; elaboração e atualização de planilhas, digitação de textos e emissão de relatórios; monitoramento do estoque de escritório e solicitação de novos suprimentos; auxílio em contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais e controle de malotes.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Auxiliar de Escritório – Usina de Asfalto
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office e possuir documentação completa;
Atividades – recebimento e lançamento de notas fiscais; controle de documentos e arquivos; apoio nas rotinas administrativas da usina; atendimento a funcionários e suporte operacional.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Vendedor Interno Televendas
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados, realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
15 vagas – Montador de Móveis
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
15 vagas – Auxiliar de Montagem
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – dar apoio técnico direto ao montador de móveis, o ajudante geral atua de forma mais ampla na logística e manutenção do local de trabalho.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Servente de Obras
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar o pedreiro em suas atividades, executando escavações, demolições e transporte de materiais diversos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Pedreiro
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – executar atividades gerais em um canteiro de obras, fazendo reparos de alvenaria, fundações e coberturas, aplicação de revestimentos e contrapisos, além da organização e preparo do local de trabalho e a interpretação de projetos.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias
Escolaridade – ensino fundamental incompleto;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – auxiliar no transporte rodoviário e na logística, atuando na preparação das viagens, carregamento, descarregamento, conferência de notas fiscais, fixação de cargas e entrega de encomendas.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
50 vagas – Auxiliar de Produção – Bebidas
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – preparar materiais, abastecer linhas de montagem, operar máquinas simples, inspecionar a qualidade dos produtos e organizar o ambiente de trabalho, sempre seguindo as normas de segurança e orientações dos supervisores.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
2 vagas – Técnico em Refrigeração
Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – realização de instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização, diagnóstico de falhas, substituição de componentes, recarga de fluidos refrigerantes, testes de funcionamento.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD’s) – 31
5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – prestar apoio técnico aos mecânicos de refrigeração, auxiliando em tarefas como instalação, manutenção (preventiva e corretiva) e reparo de sistemas de refrigeração e climatização, tanto residenciais quanto industriais.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Agente de Portaria – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação de residências, estacionamentos e inspecionando suas dependências, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanha pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
15 vagas – Orientador de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;
Atividades – recepcionar clientes, oferecer auxílio inicial, organizar a entrada/estacionamento e promover um ambiente cordial.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
5 vagas – Assistente Administrativo Comercial – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa;
Atividades – atendimento ao público e suporte administrativo; elaboração e organização de documentos; controle e arquivamento de processos; apoio às atividades dos setores administrativos; alimentação de sistemas e planilhas; demais atividades correlatas à função.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
1 vaga – Atendente de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – não é necessário;
Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;
Atividades – atendimento ao público e suporte administrativo; elaboração e organização de documentos; controle e arquivamento de processos; apoio às atividades dos setores administrativos; alimentação de sistemas e planilhas; demais atividades correlatas à função.
Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga
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