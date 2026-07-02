Oportunidade

Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e estão disponíveis para candidatos com variados níveis de escolaridade.

Publicado em 02 de julho de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode concorrer a uma das 707 vagas de emprego disponibilizadas pelo Sine Manaus nesta sexta-feira (3). As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e os candidatos podem participar da pré-seleção em uma das unidades de atendimento da capital, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.



VAGAS NOVAS – 111

6 vagas – Atendente de Lanchonete – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma cordial, clara e eficiente; prestar informações sobre produtos, serviços e procedimentos; esclarecer dúvidas e orientar os clientes conforme suas necessidades.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Técnico e Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria A ou B, noções de hidráulica, afinidade com ferramentas e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento por rota; locomoção de purificadores; instalação de purificadores; troca de refil de purificadores.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais, abastecer linhas de montagem, operar máquinas simples, inspecionar a qualidade dos produtos e organizar o ambiente de trabalho, sempre seguindo as normas de segurança e orientações dos supervisores.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Lavador de Carro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza pesada, higienização e conservação da frota.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Carga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar, organizar, carregar e descarregar mercadorias em transportadoras, centros de distribuição ou caminhões; atuar junto aos motoristas ou operadores logísticos para garantir que os produtos sejam manuseados com segurança e os prazos sejam cumpridos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria E e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir veículos pesados com unidade acoplada (carretas, bitrens, treminhões); transporte rodoviário de cargas, controle de documentos fiscais, acompanhamento de cargas/descargas e a verificação das condições de segurança do conjunto mecânico.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas e matérias-primas; inspeção e manutenção básica do veículo, o planejamento e cumprimento de rotas, além do acompanhamento do processo de carga, descarga e conferência de documentação.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de arcon, metalúrgica, injeção ou polo de duas rodas, residir na Zona Leste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e abastecer as máquinas com matérias-primas, montar e inspecionar produtos na linha de montagem, embalar itens acabados e garantir a limpeza e organização do setor.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – produção de pães.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar, orientar e dar suporte ao público.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Roçador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – corte de vegetação em áreas verdes, canteiros, pastagens, beiras de estradas e terrenos irregulares.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo (Aprendiz) – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, Pacote Office e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nas rotinas diárias; apoiar a equipe organizando arquivos físicos e digitais, controle de planilhas de dados, atendendo telefones e clientes, e emitindo e conferindo documentos simples e correspondências.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Motor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – diagnosticar, reparar e realizar a manutenção preventiva e corretiva de motores e sistemas de veículos pesados e máquinas movidas a diesel.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – separação dos produtos para montagem das cargas de entrega, utilizando o coletor de dados conforme a ordem de separação; recolher os paletes da área externa da empresa, objetivando a organização do estoque a ser executada pelo operador de empilhadeira a colocação nos devidos lugares, 5S; organizar os produtos no depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados, bem como manter o nível das caixas nos padrões estabelecidos pela empresa; separar os produtos no depósito utilizando o coletor de dados para comparação com as informações em documento.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar tarefas administrativas e de apoio, garantindo a eficiência e eficácia dos processos da empresa; gerenciar e organizar documentos e arquivos; atendimento telefônico e presencial; preencher planilhas e formulários; atuar como intermediário entre departamentos; prestar assistência a diferentes departamentos; auxílio aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades propostas.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria A e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – promover a exposição dos produtos, bem como aplicar as técnicas de merchandising nos pontos de exposição, visando ocupar o local de melhor acesso ao consumidor, de acordo com a fotografia repassada pela indústria, mantendo o padrão, conservação e imagem dos produtos da empresa.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na produção de bobinas, embalagem, carregamento e descarregamento de bobinas.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

COMÉRCIO – 228

5 vagas – Líder de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento técnico sobre tipos de corte e manuseio de carnes, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar açougueiros e balconistas, elaborando escalas de folgas, horários e aplicando treinamentos; monitorar o recebimento, armazenamento e reposição de mercadorias, além de controlar o estoque; garantir a limpeza das câmaras frias, balcões e ferramentas, seguindo normas da vigilância sanitária; supervisionar os cortes de carne, pesagem e exposição nos balcões, visando o cumprimento de metas e redução de perdas.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; desossa e preparação de carnes; cortes técnicos e padronização; preparação e abastecimento para exposição; apoio ao estoque, armazenamento e controle de validade.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em limpeza e corte de pescados; disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza, corte e preparo de peixes em geral; organizar e abastecer a banca de pescados; verificar qualidade, conservação e validade dos produtos; garantir higiene, limpeza e organização do setor; atender clientes e realizar cortes conforme solicitação; apoiar no controle de perdas e armazenamento.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Peixaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na limpeza, corte e preparo de peixes em geral; organizar e abastecer a banca de pescados.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias; verificar validade dos produtos; registrar movimentações no sistema; elaborar relatórios; controle e acuracidade de estoque.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Repositor de FLV

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor as mercadorias nas bancadas, ilhas e geladeiras conforme o layout da loja; retirar frutas, legumes e verduras que estejam amassados, passados ou impróprios para consumo; higienizar constantemente os expositores, bancas e câmaras frias.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Repositor de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor as mercadorias nas bancadas, ilhas e geladeiras conforme o layout da loja; retirar frutas, legumes e verduras que estejam amassados, passados ou impróprios para consumo; higienizar constantemente os expositores, bancas e câmaras frias.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Fiscal de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atua como um supervisor, sendo responsável por providenciar troco, autorizar cancelamentos, controlar os operadores e lidar com o fechamento do movimento.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar os clientes a localizar produtos, esclarecer dúvidas e lidar com trocas; abastecer gôndolas e manter o espaço limpo e atrativo; verificar datas de validade, evitar perdas e fazer o rodízio de produtos (o mais antigo vai para a frente); registrar itens, processar pagamentos e fechar o caixa.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente, preparação rápida de itens (como cafés e lanches) e organização do setor; atuar como a ponte entre a produção e os consumidores, garantindo um serviço ágil e de qualidade.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a lavagem e higienização interna e externa de veículos, efetuando a limpeza de vidros, painéis, bancos, tapetes e demais componentes, utilizando produtos adequados para conservação automotiva; secagem e acabamento dos veículos, organização e limpeza do ambiente de trabalho, além de auxiliar na movimentação dos veículos quando necessário.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no apoio logístico, carregando/descarregando veículos, conferindo notas fiscais, organizando cargas e auxiliando na rota.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar a carne dos ossos de carcaças bovinas, suínas, aves ou ovinos em frigoríficos ou açougues; cortar e padronizar cortes, limpar carnes (retirar pelancas/gorduras), acondicionar produtos, afiar facas e garantir normas de higiene (PPHO) e segurança.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – garantir a organização, controle e movimentação eficiente de produtos em um estoque, recebendo, conferindo, armazenando, separando para vendas/expedição e mantendo o local limpo e organizado, com foco em evitar perdas e agilizar processos para vendas e produção.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienizar e conservar áreas fabris, máquinas, equipamentos e ambientes administrativos, garantindo a organização, segurança e o descarte correto de resíduos industriais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa;

Atividades – atuar no suporte técnico ao açougueiro, realizando a limpeza, desossa, preparo de cortes, embalagem e pesagem de carnes, além de higienizar equipamentos e organizar o balcão.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o estoque de uma empresa; atuar no recebimento, conferência, armazenamento, separação e expedição de materiais e mercadorias, garantindo que tudo esteja organizado e disponível para os diversos setores da empresa.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – coordenar e executar a sinalização viária na obra, com o intuito de evitar acidentes de trânsito e de trabalho; notificar os responsáveis da empresa e prestadores de serviços, ao constatar ocorrência de desvios; inspecionar todos os postos de trabalho administrativos e em campo e preencher check lists de inspeção de veículos, máquinas, equipamentos e frentes de serviços e acompanhar a implementação das ações corretivas sempre que necessário; mapear os riscos ambientais e agressivos ao trabalhador para ações corretivas e preventivas; divulgar as normas técnicas a todos os trabalhadores para ações de prevenção de acidentes; fazer a gestão da CIPA, bem como treinamentos e divulgação dos eleitos quando aplicável; gerir todos os procedimentos de segurança internos e externo.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar na operação de caixa, atendimento encantador ao cliente, reposição de mercadorias e rotinas operacionais da loja; abrir o caixa, controlar o seu fluxo; exercer fiscalização na frente de caixa; atender o cliente com presteza, rapidez e cordialidade; fazer o registro de forma correta das mercadorias utilizando o PDV.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a higiene, organização e conservação de áreas internas e externas, assegurando um ambiente seguro e agradável para clientes e funcionários.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral, movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas, definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desmontar e montar rodas de pneus de caminhão; fazer balanceamento e troca de óleo e filtro.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o padeiro na produção de pães, bolos, tortas e outros produtos de padaria.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Fiscal de Prevenção de Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – identificar, analisar e minimizar perdas financeiras em estabelecimentos comerciais, protegendo o patrimônio ao prevenir furtos, danos e fraudes.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Peixaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento, limpeza, corte, filetagem e preparação de peixes e frutos do mar, garantindo o frescor e a organização dos balcões refrigerados.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Operador (a) de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1, curso de Informática básica e possuir documentação completa

Atividades – gerenciar todas as transações financeiras, garantindo que cada compra seja processada de forma eficiente e precisa; registrar produtos, receber pagamentos em dinheiro ou cartões, emitir recibos e troco, e manter o caixa equilibrado e organizado.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar descarregamento e carregamento de cargas; separação e preparação de materiais; organização e estocagem de produtos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Conferente de Mercadoria

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir mercadorias, comparar notas fiscais, registrar divergências, acompanhar descarregamento e carregamento de caminhões, auxiliar nos inventários e contagem de estoques.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, curso de NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir e manipular empilhadeiras para transportar, carregar, descarregar e organizar cargas e mercadorias.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o veículo com segurança, planejar rotas, verificar as condições mecânicas (freios, pneus, fluidos), preencher relatórios de viagem e zelar pela integridade e entrega da mercadoria dentro dos prazos estipulados.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – varre o chão, lava vidros, remove o lixo, limpa banheiros, salas, quintal e áreas de convivência; manter os móveis e objetos limpos, bem como repor os materiais de limpeza, e pode realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, curso de NR 10, NR 35, Eletricista e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em instalações e equipamentos; realizar inspeções periódicas; identificar e corrigir falhas elétricas e cumprir as normas de segurança.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA – 3

1 vaga – Operador Logístico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória, Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desenvolver atividades referente ao processo de estocagem, carregamento, descarregamento, transporte e empilhamento de produtos, materiais e equipamentos, utilizando a empilhadeira.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Apoio Logístico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória, Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no processo logístico, controlando a entrada e saída de mercadorias do estoque; recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em depósito; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas de materiais e produto acabado; fazer a distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos; realizar a expedição de materiais e produtos; empacotar e desempacotar materiais e insumos; organizar o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; participar do processo de emissão de nota fiscal; examina os produtos, providenciando os despachos dos mesmos e auxilia no processo de logística; preservar o estoque limpo e organizado; atender as demandas conforme necessidade da empresa e solicitação do superior imediato; zelar pela ordem e conservação de ferramentas, EPI’s equipamentos e materiais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

SERVIÇO – 334

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Minas Gerais ou Belo Horizonte Nordeste Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Técnico de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – pré-preparo (cortar, lavar, descascar), montagem de pratos, higienização do local e equipamentos; controle de estoque de insumos e descarte de resíduos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

8 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos (caminhões, vans), garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência (notas fiscais) e expedição de itens.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no trabalho e possuir documentação completa;

Atividades – higienização de legumes, cortes e desossa de proteínas, lavagem de utensílios ,organização da área de trabalho.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no trabalho, experiência em preparar alimentos em grandes quantidades e possuir documentação completa;

Atividades – gestão de custos, planejamento de cardápio e segurança alimentar.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de Informática, experiência com controle de estoque ou sistema de almoxarifado, curso de Logística e possuir documentação completa;

Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias e materiais; separar e organizar produtos no estoque; realizar controle de entrada e saída de materiais; auxiliar no inventário e contagem de estoque; manter o almoxarifado limpo e organizado; apoiar os setores internos com a entrega de materiais solicitados.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Vendedor(a) de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados e feriados) e possuir documentação completa;

Atividades – atender clientes com cordialidade e técnica; vender produtos do segmento náutico/naval; apresentar máquinas, peças e ferramentas; organizar e repor produtos no salão de vendas e bater metas de vendas mensais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o mecânico na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos; realizar limpeza, organização e conservação das ferramentas e do ambiente de trabalho; apoiar na desmontagem, montagem e substituição de peças mecânicas; identificar e comunicar ao mecânico responsável possíveis falhas ou desgastes em componentes.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar produtos; realizar entregas nos portos de Manaus; programar, organizar e cumprir o cronograma de entregas; embalar e acondicionar os produtos de forma adequada, garantindo sua integridade; manter a organização das entregas, do estoque e do local de trabalho.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Porteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos, zelar pela ordem e segurança das dependências e gerenciar o fluxo de entregas.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar Operacional Logístico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – não residir nos bairros: Puraquequara, Mauazinho, Jardim Mauá, Parque Mauá, Colônia Antônio Aleixo e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no fluxo de materiais, realizando recebimento, conferência, movimentação, armazenagem e separação de produtos em centros de distribuição e depósitos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – processo de vendas de forma remota, direto do escritório ou em home office; utilizar canais como telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas para interagir com os clientes, sem a necessidade de visitas presenciais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros ou proximidades: Mauazinho, Gilberto Mestrinho, Distrito Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conservação, limpeza e manutenção básica de ambientes corporativos, residenciais ou institucionais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar, controlar e movimentar mercadorias.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – arquivamento de papéis (físicos e digitais), controle de arquivos e gestão de correspondências; recepção de clientes, atendimento telefônico e resposta a e-mails ou mensagens; elaboração e atualização de planilhas, digitação de textos e emissão de relatórios; monitoramento do estoque de escritório e solicitação de novos suprimentos; auxílio em contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais e controle de malotes.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Escritório – Usina de Asfalto

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office e possuir documentação completa;

Atividades – recebimento e lançamento de notas fiscais; controle de documentos e arquivos; apoio nas rotinas administrativas da usina; atendimento a funcionários e suporte operacional.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno Televendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados, realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Auxiliar de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio técnico direto ao montador de móveis, o ajudante geral atua de forma mais ampla na logística e manutenção do local de trabalho.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o pedreiro em suas atividades, executando escavações, demolições e transporte de materiais diversos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades gerais em um canteiro de obras, fazendo reparos de alvenaria, fundações e coberturas, aplicação de revestimentos e contrapisos, além da organização e preparo do local de trabalho e a interpretação de projetos.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no transporte rodoviário e na logística, atuando na preparação das viagens, carregamento, descarregamento, conferência de notas fiscais, fixação de cargas e entrega de encomendas.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Auxiliar de Produção – Bebidas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais, abastecer linhas de montagem, operar máquinas simples, inspecionar a qualidade dos produtos e organizar o ambiente de trabalho, sempre seguindo as normas de segurança e orientações dos supervisores.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realização de instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização, diagnóstico de falhas, substituição de componentes, recarga de fluidos refrigerantes, testes de funcionamento.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD’s) – 31

5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar apoio técnico aos mecânicos de refrigeração, auxiliando em tarefas como instalação, manutenção (preventiva e corretiva) e reparo de sistemas de refrigeração e climatização, tanto residenciais quanto industriais.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Agente de Portaria – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação de residências, estacionamentos e inspecionando suas dependências, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanha pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Orientador de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar clientes, oferecer auxílio inicial, organizar a entrada/estacionamento e promover um ambiente cordial.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Assistente Administrativo Comercial – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Informática e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao público e suporte administrativo; elaboração e organização de documentos; controle e arquivamento de processos; apoio às atividades dos setores administrativos; alimentação de sistemas e planilhas; demais atividades correlatas à função.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao público e suporte administrativo; elaboração e organização de documentos; controle e arquivamento de processos; apoio às atividades dos setores administrativos; alimentação de sistemas e planilhas; demais atividades correlatas à função.

Disponível até 03/07/2026 ou encerramento da vaga

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