Crítica

Presidente fez o gesto ao rebater a frase de que "pobre não gosta de coisa boa" durante cerimônia oficial em Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um gesto obsceno durante um evento oficial do governo federal realizado nesta sexta-feira (3), no Palácio do Planalto, ao rebater a afirmação de que “pobre não gosta de coisa boa”.

Durante o discurso, Lula levantou o dedo do meio ao afirmar que é preciso combater preconceitos relacionados à população de baixa renda. “Precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles”, disse o presidente, enquanto fazia o gesto. “Nós gostamos de coisas boas”, completou.

A declaração ocorreu durante uma cerimônia que marcou as últimas entregas e anúncios do governo federal antes do início das restrições previstas pela legislação eleitoral.

No evento, o Executivo apresentou ações nas áreas de moradia, educação e saúde. Ao defender investimentos em políticas públicas voltadas à população de baixa renda, Lula também elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS) e citou programas como o Brasil Sorridente.

“O que a gente quer dar para essa gente é o direito de ter acesso a equipamentos modernos para realizar tratamentos”, afirmou o presidente.

Lula também criticou pessoas de maior renda que afirmam não depender do sistema público de saúde. “O rico fala: ‘Tenho bom plano de saúde’. Ele não paga porra nenhuma, porque desconta no Imposto de Renda o que paga de plano de saúde. Se desconta no IR, quem paga somos nós”, declarou.

A partir desta sexta-feira (4), entram em vigor as restrições impostas pela legislação eleitoral, que limitam ações de publicidade institucional e a participação de agentes públicos em inaugurações e eventos oficiais durante o período que antecede as eleições.

Na quinta-feira (2), Lula já havia criticado o início do chamado defeso eleitoral, classificando as regras como uma “papagaiada desgraçada”.

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