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Sensação térmica pode chegar a 39°C no estádio, e Fifa avalia adiar em uma hora o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo.

A Fifa avalia alterar o horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo (5), devido às altas temperaturas previstas para Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, a tendência é que o jogo tenha início às 18h (horário de Brasília), uma hora depois do previsto inicialmente. No horário local, a partida passaria das 17h para as 18h.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda aguarda a confirmação oficial da Fifa, mas já trabalha internamente com a possibilidade de alteração em razão do calor extremo previsto para o horário originalmente programado.

De acordo com a empresa de meteorologia AccuWeather, a temperatura na região do estádio de Nova York/Nova Jersey deve atingir 34°C no domingo, com sensação térmica podendo chegar a 39°C durante o horário previsto para o confronto.

A previsão aponta ainda que, mesmo em áreas cobertas, a sensação térmica deve permanecer próxima dos 37°C. A umidade relativa do ar deve alcançar 59%, aumentando a sensação de abafamento.

Os meteorologistas também indicam 55% de chance de chuva, com possibilidade de tempestades isoladas, além de ventos em torno de 13 km/h. A AccuWeather prevê que Nova York poderá registrar, nesta semana, as temperaturas mais elevadas desde 2013.

Estratégia da Seleção

A CBF informou que não pretende adotar medidas extras além das que já haviam sido planejadas antes do Mundial para enfrentar condições de calor intenso.

Entre os protocolos previstos estão o uso de coletes térmicos com gelo (“ice vests”), toalhas geladas para resfriamento durante os intervalos e um reforço nos cuidados com hidratação e alimentação dos atletas, sob orientação da nutróloga Andreia Picanço.

Ainda em março, os jogadores da Seleção Brasileira realizaram testes específicos para identificar a perda de sais minerais durante as partidas, recebendo orientações personalizadas de hidratação. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a patrocinadora Gatorade.

Outras mudanças

O jogo entre México e Inglaterra, também válido pelas oitavas de final, pode sofrer alteração por causa do risco de tempestades na Cidade do México.

Segundo a imprensa mexicana, a partida, inicialmente marcada para as 21h (horário de Brasília), poderá ser antecipada para as 15h. A Fifa ainda não confirmou oficialmente a mudança.

A medida busca evitar transtornos semelhantes aos registrados no confronto entre México e Equador, disputado na última terça-feira (30), que sofreu atraso devido às fortes chuvas.

México e Inglaterra estão no mesmo lado da chave da Seleção Brasileira. O vencedor do confronto poderá enfrentar o Brasil nas quartas de final, caso a equipe comandada por Carlo Ancelotti elimine a Noruega.

(*) Com informações da CNN

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