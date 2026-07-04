Trajetória

Muitos outros julgamentos dão ao Tribunal de Justiça do Amazonas a sua bem conceituada autoridade e brio, que devem ser realçados neste seu aniversário de 135 anos de reconhecida responsabilidade jurídica

Desembargador Presidente Jomar Saunders, Desembargador Ayrton Gentil, Vice-presidente, Desembargador Hamilton Saraiva, Corregedor-geral de Justiça, saúdo Vossas Excelências.

Assisti o vídeo com as suas manifestações, reportando-se ao dia histórico de hoje, quando o Tribunal de Justiça do Estado alcança a marca dos 135 anos, momento em que fiquei com lembranças, emoções e contentamentos.

Com toda certeza, esse momento além da centúria da Corte Estadual, leva todos a uma reflexão da importância e do significado da instituição “alma mater ” da Justiça Estadual.

Por isso mesmo, não preciso fazer nenhum esforço intelectual, para dar sentido efetivo à mensagem de Vossas Excelências, que fazem à Justiça do Estado padrão de direitos e serviços atualizados, administrando-a rigorosamente e tornando-a atuante todos os dias.

Já tive a oportunidade de conviver com alguns episódios que elevam o Tribunal de Justiça do Estado a patamares meritórios de respeito, honra e dignidade, sendo possível afirmar que a trajetória dos dirigentes ancestrais e as de V. Exas. dirigentes da corte, trazem o único sentido, como se fosse um juramento geracional, voltado a pacificar a sociedade e dar aos menos favorecidos oportunidades judiciais e sociais suficientes para lhes dar uma vida honrada.

Parabenizo nesta data V. Exas. ao tempo em que expresso a minha satisfação por constatar que a justiça do Estado é dirigida por luminares das ciências jurídicas, que são conscientes da necessidade da paz social, do respeito à ordem e da dignidade.

Se é possível saudar os dirigentes maiores da Justiça Estadual, é igualmente necessária estender essa fala aos demais membros da corte estadual, porque todos têm uma enorme contribuição dada à Justiça.

Fico muito à vontade para esses singelos comentários, pois conheço, embora limitadamente, o Tribunal de Eneida; o Tribunal Fechado, com as chaves entregues ao governador, porque esta autoridade sitiou com tropas o Palácio da Justiça Clovis Bevilácqua, que são fatos que dão a intrepidez ao tribunal e a honra dos seus integrantes.

Muitos outros julgamentos dão ao Tribunal de Justiça do Amazonas a sua bem conceituada autoridade e brio, que devem ser realçados neste seu aniversário de 135 anos de reconhecida responsabilidade jurídica.

Além dos anos de instalação, outro significativo evento vem confirmar o que foi dito, porque o CNJ com a sua edição Justiça em Números mostra a força de trabalho do judiciário estadual.

Parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Este órgão jurisdicional sugere respeito e acatamento, sendo-lhe de merecimento o tratamento de Egrégio.