Campeonato Amazonense

Treinador disputa a decisão do Amazonense Feminino Sub-20 com o São Raimundo nesta segunda-feira (6)

Após levar o Penarol à final do Campeonato Amazonense Feminino Profissional em 2025, o técnico Carlos Daniel volta a disputar uma decisão estadual. Desta vez, ele comanda o São Raimundo na final do Campeonato Amazonense Feminino Sub-20, marcada para esta segunda-feira (6), às 15h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, contra o Tarumã.

Chegar a uma final já representa o reconhecimento de um trabalho consistente. No entanto, repetir o feito em menos de um ano, dirigindo equipes e categorias diferentes, reforça a regularidade do treinador.

Da campanha invicta no Penarol à final com o São Raimundo

Em setembro do ano passado, Carlos Daniel conduziu o Penarol, de Itacoatiara, à decisão do Campeonato Amazonense Feminino Profissional. Na ocasião, a equipe encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento, somando cinco vitórias em cinco partidas, antes de ser superada pelo 3B na final.

Agora, menos de dez meses depois, o treinador disputa mais uma decisão estadual, desta vez à frente da equipe Sub-20 do São Raimundo.

Segundo Carlos Daniel, a sequência de bons resultados está diretamente relacionada à forma como conduz o grupo.

“Acredito que essa consistência é uma consequência da forma como procuro enxergar o futebol, especialmente a categoria feminina. Antes de formar atletas, eu priorizo sempre formar as mulheres, pessoas que estejam preparadas para lidar com os desafios dentro e, principalmente, fora de campo. Quando elas se sentem respeitadas, acolhidas e valorizadas, conseguem desenvolver todo o potencial que têm. As finais acabam sendo uma consequência desse trabalho diário”, afirma Carlos Daniel.

Experiência em decisões ajuda na preparação

Além da experiência acumulada, o treinador afirma que a derrota na final do Estadual Profissional trouxe aprendizados importantes. Por isso, o principal desafio na preparação para a decisão tem sido controlar a ansiedade das atletas.

“Em uma final, com a ansiedade lá em cima, os detalhes sempre vão fazer a diferença, e toda decisão deixa um ensinamento. A primeira final que disputei reforçou algo em que acredito muito: o processo é mais importante do que um jogo isolado. Por isso, a nossa preocupação neste momento é fazer com que as atletas consigam viver essa decisão com confiança e tranquilidade, sem tirar delas a alegria de jogar. O título é importante, lógico, e nós queremos muito conquistá-lo, mas acredito que o maior legado é contribuir para a formação dessas meninas”, pontua o treinador.

Calendário intenso e respeito ao Tarumã

Além da disputa do Campeonato Amazonense Sub-20, o São Raimundo também participa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Dessa forma, a comissão técnica precisou administrar o calendário e preparar o elenco para duas competições simultaneamente.

Mesmo assim, Carlos Daniel destaca o respeito pelo adversário da decisão, o Tarumã, atual campeão da categoria.