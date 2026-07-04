Um bebê de, aproximadamente, dois anos foi encontrado sozinho enquanto engatinhava por uma rua do bairro Grande Vitória, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (3) e já está sendo investigado pela Polícia Civil.
A criança foi avistada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, por volta das 3h. Ao perceberem que o menino estava desacompanhado, os policiais fizeram o resgate e o levaram à delegacia para que fossem adotadas as medidas de proteção e registrado o caso.
As diligências realizadas ao longo do dia permitiram que os investigadores identificassem e localizassem os pais da criança. Depois dos procedimentos previstos, o menino foi entregue aos responsáveis.
Agora, a Polícia Civil trabalha para esclarecer como a criança conseguiu sair de casa durante a madrugada sem ser notada. O inquérito também deverá apontar se houve falha dos responsáveis que possa configurar negligência ou abandono.
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