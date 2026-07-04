Dois anos

Criança foi avistada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, por volta das 3h

Um bebê de, aproximadamente, dois anos foi encontrado sozinho enquanto engatinhava por uma rua do bairro Grande Vitória, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (3) e já está sendo investigado pela Polícia Civil.

A criança foi avistada por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, por volta das 3h. Ao perceberem que o menino estava desacompanhado, os policiais fizeram o resgate e o levaram à delegacia para que fossem adotadas as medidas de proteção e registrado o caso.

As diligências realizadas ao longo do dia permitiram que os investigadores identificassem e localizassem os pais da criança. Depois dos procedimentos previstos, o menino foi entregue aos responsáveis.

Agora, a Polícia Civil trabalha para esclarecer como a criança conseguiu sair de casa durante a madrugada sem ser notada. O inquérito também deverá apontar se houve falha dos responsáveis que possa configurar negligência ou abandono.

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