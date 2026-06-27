Espírito Santo

Criança de aproximadamente um ano foi encontrada sozinha durante a madrugada

Uma mulher de 34 anos acabou presa em flagrante por abandono de incapaz depois que a filha, uma bebê de aproximadamente um ano, apareceu engatinhando sozinha durante a madrugada de quinta-feira (25), em uma avenida do bairro Barramares, em Vila Velha, no Espírito Santo.

A cena chocou moradores. Além disso, câmeras de segurança registraram o momento. As imagens mostram a criança usando apenas fralda enquanto engatinha pela calçada, sem a companhia de qualquer adulto.

Polícia resgata bebê após denúncia

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando uma testemunha abordou os policiais. A pessoa contou que encontrou a bebê sozinha na rua e a acolheu até a chegada da viatura.

Em seguida, os militares resgataram a criança e acionaram o Conselho Tutelar. Logo depois, o órgão assumiu a guarda provisória da menina.

Mãe afirma que saiu para uma festa

Na manhã de quinta-feira, a mãe procurou a polícia para relatar o ocorrido.

De acordo com o depoimento, ela saiu de casa durante a madrugada para participar de uma festa. Antes disso, deixou a filha sob os cuidados do irmão adolescente. No entanto, ao retornar, percebeu que a bebê havia desaparecido da residência.

Diante da situação, os policiais levaram a mulher para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Polícia prende mulher por abandono de incapaz

A Polícia Civil autuou a mulher em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.

Depois dos procedimentos legais, os agentes transferiram a suspeita para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. Agora, ela permanece à disposição da Justiça.

Conselho Tutelar acolhe a criança

O Conselho Tutelar encaminhou a bebê para um acolhimento institucional.

A criança permanecerá no abrigo até que algum familiar, representado por advogado ou pela Defensoria Pública, peça a guarda na Justiça. Posteriormente, um juiz decidirá o destino definitivo da menina.

Enquanto isso, o vídeo gravado pelas câmeras de segurança ganhou grande repercussão nas redes sociais. Como resultado, o caso provocou indignação entre os internautas.

VÍDEO:

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