Hospital

Dayanne é a mãe das duas filhas do goleiro Bruno. Os dois se separaram em 2011.

A ex-mulher do goleiro Bruno, Dayanne Rodrigues do Carmo, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (2), foi encontrada em Belo Horizonte e está internada no Hospital João XXIII.

Estado de saúde não foi detalhado. O UOL confirmou a informação sobre a internação com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a mulher [Dayanne Rodrigues do Carmo], de 39 anos, foi socorrida, na noite de ontem (4/7), pelo SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar, em BH, para atendimento médico. A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas

Dayanne é a mãe das duas filhas do goleiro Bruno. Os dois se separaram em 2011.

Desaparecimento

Ela estava desaparecida há três dias. O marido relatou à Polícia Militar que ela saiu de casa na manhã de ontem, dizendo que iria para a casa da mãe. Segundo o relato, Dayanne deixou as filhas na residência da mãe por volta das 11h e não retornou. Desde então, não houve mais contato com os familiares.

Ainda segundo o marido, quando voltou à residência, encontrou cartas em tom de despedida, o que lhe causou preocupação. Ele localizou o celular dela em casa e, no aparelho, teriam mensagens com um rapaz que se identificada como agiota.

Prisão por sequestro e cárcere privado

Dayanne chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador com Eliza, mas foi absolvida. Na ocasião, ela afirmou que foi coagida pelo ex-policial José Laureano Assis, o Zezé -que posteriormente passou a ser investigada- para esconder a criança.

(*) Com informações da Folha Press

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