Agronegócio

Deputada defende fortalecimento do setor primário durante inauguração da nova sede do Parque Eurípedes Ferreira Lins, em Manaus.

A deputada estadual Brena Dianná (UB) destacou a importância de valorizar a população do interior e fortalecer o setor primário durante a inauguração da nova sede administrativa do Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, realizada nesta sexta-feira (3), em Manaus.

Localizado no quilômetro 2 da BR-174, o espaço foi revitalizado para receber feiras, exposições, leilões e atividades técnicas, como a tradicional Expoagro. Além disso, a estrutura passa a atuar como um polo estratégico para o agronegócio no Amazonas.

Durante a cerimônia, a parlamentar afirmou que o investimento vai além da entrega de uma obra.

“Isso aqui não é só um espaço físico, ele está dando acolhimento, qualidade de vida, não só para as pessoas que vão usufruir desse prédio, mas para as pessoas que vão trabalhar nele também”, declarou Brena Dianná.

Parque fortalece o setor primário no Amazonas

A deputada ressaltou que iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor primário contribuem para ampliar as oportunidades de desenvolvimento nos municípios do interior.

Primeira mulher parintinense a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas, Brena Dianná afirmou que mantém o compromisso de defender políticas voltadas à população interiorana.

“Eu carrego comigo a responsabilidade de ser do interior, e isso significa lutar por meios que abram portas para quem é dos municípios do Amazonas. Busco ser a ponte entre o interior e a capital, entre os sonhos e as oportunidades. Quando vejo iniciativas como essa, que valorizam o povo interiorano, me identifico, porque minha história é igual à de milhares de amazonenses que acreditam que vencer é possível sem esquecer de onde vieram”, declarou a parlamentar.

Nova sede reúne órgãos estratégicos

Ao todo, foram investidos R$ 3,5 milhões na revitalização e modernização da infraestrutura do Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Agora, a nova sede abriga órgãos estratégicos, como a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Além disso, o espaço conta com ambientes destinados a reuniões, exposições e eventos agropecuários, como a Expoagro. Com isso, a estrutura busca fortalecer as cadeias da agricultura e da pecuária, além de estimular a geração de emprego e renda no estado.

(*) Com informações da assessoria

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