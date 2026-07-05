Colisão

De acordo com testemunhas, uma picape teria atingido a motocicleta e um poste. Depois disso, atravessou a pista e bateu em uma árvore.

Publicado em 05 de julho de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no Centro de Manaus. O caso aconteceu na manhã de hoje (5), na avenida Lourenço da Silva Braga.

De acordo com testemunhas, uma picape teria atingido a motocicleta e um poste. Depois disso, atravessou a pista e bateu em uma árvore.

Com o impacto, tanto a motocicleta quando a picape ficaram destruídas. O motociclista não resistiu aos ferimentos.

O acidente foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As causas serão apuradas.

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