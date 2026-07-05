Discussão

De acordo com informações preliminares, o homem teria se envolvido em uma discussão com moradores da área

Esfaqueado, um homem caiu em um igarapé localizado no bairro Valparaíso, Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na manhã de hoje (5).

De acordo com informações preliminares, o homem teria se envolvido em uma discussão com moradores da área. O motivo da discussão seria uma série de ameaças feitas pelo homem aos populares.

Por conta dos golpes, o homem, que não teve o nome informado, caiu no igarapé. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e levaram o homem para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, também na Zoa Lete.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

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