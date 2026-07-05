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Neste mês, um novo grupo de trabalhadores passa a ter acesso ao benefício, que pode chegar a R$ 1.621, conforme as regras estabelecidas pelo programa

Os pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep, referente ao ano-base de 2024, continuam seguindo o calendário oficial em julho de 2026. Neste mês, um novo grupo de trabalhadores passa a ter acesso ao benefício, que pode chegar a R$ 1.621, conforme as regras estabelecidas pelo programa. O valor é pago de forma proporcional ao tempo trabalhado com carteira assinada durante o período de referência, funcionando como um complemento de renda para quem atende aos critérios definidos.

Os trabalhadores têm até o dia 30 de dezembro de 2026 para realizar o saque dos valores disponíveis. O PIS é destinado aos empregados da iniciativa privada contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e é administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep atende os servidores públicos e é gerido pelo Banco do Brasil.

Aniversariantes

De acordo com o cronograma oficial, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro tiveram os pagamentos liberados em 15 de fevereiro e 15 de março. Já os aniversariantes de março, abril, maio e junho receberam os valores nos meses de abril e maio. Os nascidos em julho e agosto passaram a contar com os recursos disponíveis a partir de 15 de junho.

Agora, em julho, chegou a vez dos trabalhadores nascidos em setembro e outubro, que poderão sacar o benefício a partir do dia 15. O último grupo será formado pelos nascidos em novembro e dezembro, com liberação prevista para 15 de agosto.

Requisitos

Para ter direito ao abono salarial, é necessário cumprir alguns requisitos. O trabalhador deve estar inscrito no PIS ou Pasep há, pelo menos, cinco anos, além de ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o ano-base de 2024. Também é preciso ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no período considerado. Outro requisito é que o empregador tenha informado corretamente os dados do funcionário ao eSocial, sem inconsistências.

A consulta ao benefício pode ser feita pelos canais oficiais do governo. Na Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador encontra informações sobre o saldo disponível na aba de benefícios. Também é possível obter orientações gratuitamente pela Central Alô Trabalho, por meio do telefone 158.

Iniciativa privada

Os empregados da iniciativa privada recebem o PIS por intermédio da Caixa Econômica Federal, com depósito no aplicativo Caixa Tem ou possibilidade de saque utilizando o Cartão Social nas casas lotéricas. Já os servidores públicos que recebem o Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, podem optar por transferência via TED, PIX ou saque presencial nas agências.

(*) Com informações de agências

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