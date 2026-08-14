Sonho & Negócios

Nova publicação amplia o ecossistema editorial do grupo e preserva o foco de negócios da revista Sonho & Negócios.

Um levantamento conduzido pela equipe de reportagem deste jornal sobre o crescimento da S&N Global Media identificou um movimento observado nos últimos meses no mercado de comunicação digital: a criação de uma nova frente editorial dentro do grupo, batizada de S&N Journal. O novo veículo chega para ampliar a atuação da S&N Global Media, companhia brasileira fundada em 2020, no Amazonas, que já reúne iniciativas nas áreas de jornalismo, comunicação, educação, esporte, moda e desenvolvimento de marcas.

Até então, a principal vitrine jornalística do grupo era a revista Sonho & Negócios (S&N), voltada a pautas de negócios, empreendedorismo e inovação. Com o lançamento do S&N Journal, o grupo passa a contar com um espaço próprio para assuntos que extrapolam esse recorte temático, incluindo política, território até então não explorado por nenhum dos veículos controlados pela organização.

“Não queríamos comprometer a editoria da S&N”, diz presidente do grupo

Em entrevista, o fundador e presidente da S&N Global Media, Davi Santiago, explicou a lógica por trás da decisão de criar uma publicação independente em vez de simplesmente expandir o escopo da revista já consolidada.

Segundo ele, misturar pautas de política e de assuntos gerais dentro da Sonho & Negócios poderia diluir a identidade editorial construída pela marca ao longo dos últimos anos, focada em empreendedorismo e economia. Por isso, a criação de um jornal à parte foi vista como o caminho mais coerente: preservar a linha editorial da revista de negócios e, ao mesmo tempo, abrir espaço institucional para uma cobertura mais ampla.

“A ideia de criar o jornal surgiu exatamente para não comprometer a editoria da Sonho & Negócios”, afirmou Davi Santiago, destacando que a separação entre os dois projetos permite que cada marca mantenha sua própria identidade e público.

Cobertura sem fronteiras geográficas ou temáticas

De acordo com o presidente do grupo, o S&N Journal nasce com uma proposta mais generalista do que a da revista de negócios. O novo veículo pretende acompanhar fatos e desdobramentos em diferentes partes do mundo, tratando de temas como economia, sociedade e cultura e, pela primeira vez entre as iniciativas do grupo, política, pauta que, segundo Santiago, nunca havia sido comentada diretamente pelos veículos da S&N Global Media.

A expansão acontece em um momento de consolidação da presença digital do grupo, que já havia sinalizado, em entrevistas anteriores, alcance expressivo por meio de seus conteúdos e projetos multiplataforma, além do avanço da S&N Global, braço internacional voltado à produção de conteúdo em inglês.

Um ecossistema em expansão

O S&N Journal passa a integrar um conjunto de iniciativas que já inclui a revista Sonho & Negócios e a própria estrutura institucional da S&N Global Media, comandada por Davi Santiago ao lado da diretora executiva Ana Beatriz de Moraes e do diretor institucional Flávio Vitor Santiago.

Com a chegada do novo jornal, o grupo reforça a estratégia de segmentar suas frentes editoriais por especialidade, modelo que, segundo especialistas do setor, tem se mostrado eficaz para projetos de mídia independente que buscam relevância em nichos específicos sem perder a identidade de cada marca.

A expectativa, segundo a direção da S&N Global Media, é que o S&N Journal se consolide como referência em cobertura noticiosa geral, ampliando o alcance do grupo para além do público já conquistado pela revista de negócios.

LEIA MAIS:

Por que os carros antigos se tornaram um dos investimentos mais rentáveis da década