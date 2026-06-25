Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram as cotas do antigo Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem solicitar o ressarcimento dos valores.
A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta quinta-feira (25), o pagamento de um novo lote dos recursos esquecidos. Nesta etapa, recebem os beneficiários que solicitaram o ressarcimento até 31 de maio de 2026.
O valor médio pago varia entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil, conforme o tempo de trabalho e o salário recebido na época.
Quem tem direito ao ressarcimento
Podem sacar os valores:
- Trabalhadores com carteira assinada que atuaram entre 1971 e 1988;
- Servidores públicos do mesmo período;
- Herdeiros ou dependentes legais do titular falecido;
- Pessoas que solicitaram o ressarcimento dentro do prazo estabelecido pela Caixa.
O benefício não tem relação com o abono salarial do PIS/Pasep pago anualmente. Neste caso, o pagamento refere-se às cotas do antigo fundo, extinto em 2020.
Como consultar os valores
A consulta pode ser feita por meio do portal Repis Cidadão, utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
Passo a passo
- Acesse o portal Repis Cidadão;
- Faça login com CPF e senha;
- Informe o número do PIS, Pasep ou NIS, caso seja solicitado;
- Clique em “Pesquisar”;
- Verifique se há valores disponíveis e siga as orientações do sistema.
Além disso, a consulta também pode ser realizada pelo aplicativo FGTS.
Como solicitar o pagamento
O pedido de ressarcimento pode ser feito de duas formas.
Pelo aplicativo FGTS
- Acesse o menu “Mais”;
- Selecione “Ressarcimento PIS/Pasep”;
- Envie os documentos solicitados;
- Acompanhe o andamento do pedido pelo aplicativo.
Em uma agência da Caixa
O trabalhador também pode solicitar o pagamento presencialmente. Para isso, basta apresentar um documento oficial com foto.
O crédito será depositado em conta da Caixa. Quem não possui conta no banco receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
Herdeiros também podem solicitar o benefício
Os herdeiros ou dependentes legais têm direito ao ressarcimento, desde que apresentem:
- Documento oficial de identificação;
- Certidão de dependentes habilitados à pensão por morte ou autorização judicial;
- Documento que comprove o vínculo com o titular.
Confira o calendário de pagamentos
Segundo a Caixa, a data do pagamento depende do mês em que o pedido foi realizado.
|Pedido realizado até
|Pagamento
|31/05/2026
|25/06/2026
|30/06/2026
|27/07/2026
|31/07/2026
|25/08/2026
|31/08/2026
|25/09/2026
|30/09/2026
|26/10/2026
|31/10/2026
|25/11/2026
|30/11/2026
|28/12/2026
|31/12/2026
|Janeiro de 2027
Entenda o que é o Fundo PIS/Pasep
Criado na década de 1970, o Fundo PIS/Pasep reunia recursos destinados a complementar a renda de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.
Em 1988, o modelo foi substituído pelo atual sistema de abono salarial. Posteriormente, em 2020, os valores não sacados foram transferidos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, para o Tesouro Nacional.
Atualmente, o governo permite o resgate dos recursos mediante solicitação do beneficiário.
Prazo para pedir o ressarcimento
Os interessados poderão solicitar o saque até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser resgatados.
Canais de atendimento
A Caixa disponibiliza diferentes canais para esclarecer dúvidas dos beneficiários:
- Central de Atendimento: 0800 726 0207;
- SAC: 0800 726 0101;
- Ouvidoria: 0800 725 7474.
A orientação é consultar quanto antes a existência de valores disponíveis e, se houver saldo, solicitar o ressarcimento dentro do prazo previsto.
(*) Com informações da Agência Brasil
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