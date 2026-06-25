Benefício

Trabalhadores e servidores que atuaram entre 1971 e 1988 podem resgatar valores esquecidos. Pagamentos começaram nesta quinta-feira (25)

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram as cotas do antigo Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem solicitar o ressarcimento dos valores.

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta quinta-feira (25), o pagamento de um novo lote dos recursos esquecidos. Nesta etapa, recebem os beneficiários que solicitaram o ressarcimento até 31 de maio de 2026.

O valor médio pago varia entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil, conforme o tempo de trabalho e o salário recebido na época.

Quem tem direito ao ressarcimento

Podem sacar os valores:

Trabalhadores com carteira assinada que atuaram entre 1971 e 1988;

Servidores públicos do mesmo período;

Herdeiros ou dependentes legais do titular falecido;

Pessoas que solicitaram o ressarcimento dentro do prazo estabelecido pela Caixa.

O benefício não tem relação com o abono salarial do PIS/Pasep pago anualmente. Neste caso, o pagamento refere-se às cotas do antigo fundo, extinto em 2020.

Como consultar os valores

A consulta pode ser feita por meio do portal Repis Cidadão, utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Passo a passo

Acesse o portal Repis Cidadão;

Faça login com CPF e senha;

Informe o número do PIS, Pasep ou NIS, caso seja solicitado;

Clique em “Pesquisar”;

Verifique se há valores disponíveis e siga as orientações do sistema.

Além disso, a consulta também pode ser realizada pelo aplicativo FGTS.

Como solicitar o pagamento

O pedido de ressarcimento pode ser feito de duas formas.

Pelo aplicativo FGTS

Acesse o menu “Mais” ;

; Selecione “Ressarcimento PIS/Pasep” ;

; Envie os documentos solicitados;

Acompanhe o andamento do pedido pelo aplicativo.

Em uma agência da Caixa

O trabalhador também pode solicitar o pagamento presencialmente. Para isso, basta apresentar um documento oficial com foto.

O crédito será depositado em conta da Caixa. Quem não possui conta no banco receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Herdeiros também podem solicitar o benefício

Os herdeiros ou dependentes legais têm direito ao ressarcimento, desde que apresentem:

Documento oficial de identificação;

Certidão de dependentes habilitados à pensão por morte ou autorização judicial;

Documento que comprove o vínculo com o titular.

Confira o calendário de pagamentos

Segundo a Caixa, a data do pagamento depende do mês em que o pedido foi realizado.

Pedido realizado até Pagamento 31/05/2026 25/06/2026 30/06/2026 27/07/2026 31/07/2026 25/08/2026 31/08/2026 25/09/2026 30/09/2026 26/10/2026 31/10/2026 25/11/2026 30/11/2026 28/12/2026 31/12/2026 Janeiro de 2027

Entenda o que é o Fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o Fundo PIS/Pasep reunia recursos destinados a complementar a renda de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.

Em 1988, o modelo foi substituído pelo atual sistema de abono salarial. Posteriormente, em 2020, os valores não sacados foram transferidos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, para o Tesouro Nacional.

Atualmente, o governo permite o resgate dos recursos mediante solicitação do beneficiário.

Prazo para pedir o ressarcimento

Os interessados poderão solicitar o saque até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser resgatados.

Canais de atendimento

A Caixa disponibiliza diferentes canais para esclarecer dúvidas dos beneficiários:

Central de Atendimento: 0800 726 0207;

SAC: 0800 726 0101;

Ouvidoria: 0800 725 7474.

A orientação é consultar quanto antes a existência de valores disponíveis e, se houver saldo, solicitar o ressarcimento dentro do prazo previsto.

(*) Com informações da Agência Brasil

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