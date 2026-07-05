A Seleção Brasileira deu adeus à Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final neste domingo (5). O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e foi eliminado da competição.
Os dois gols da partida foram marcados por Haaland, aos 34 e aos 44 minutos do segundo tempo. Neymar descontou nos acréscimos, ao converter um pênalti. Ainda na primeira etapa, o Brasil desperdiçou outra penalidade: Bruno Guimarães cobrou mal, e o goleiro Nyland fez a defesa.
Com a eliminação, a Seleção Brasileira terá o maior período sem conquistar uma Copa do Mundo em sua história. Em 2030, serão 28 anos desde o pentacampeonato de 2002, igualando o intervalo entre 1930 e 1958, mas em um período com mais edições do torneio.
Além disso, esta é a pior campanha brasileira desde 1990, quando a equipe caiu nas oitavas de final diante da Argentina. O retrospecto contra a Noruega também segue negativo: em cinco confrontos, o Brasil soma três derrotas e dois empates.
Bruno Guimarães perde pênalti e Brasil desperdiça chance
A Noruega controlou a posse de bola durante boa parte da primeira etapa, chegando a superar 64% de domínio.
Logo aos dois minutos, Sorloth avançou pela direita e cruzou para Berg marcar. No entanto, o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.
Pouco depois, aos nove minutos, Rayan recuperou a bola no ataque e Matheus Cunha sofreu pênalti. Após revisão do VAR, o árbitro norte-americano Ismail Elfath confirmou a infração.
Na cobrança, Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade, mas finalizou a meia altura, facilitando a defesa de Nyland. Em seguida, o goleiro norueguês voltou a aparecer ao defender uma finalização de Vini Jr., aos 40 minutos.
Antes do intervalo, Haaland disputou a bola com Gabriel Magalhães. Na sequência, Odegaard finalizou rasteiro, mas Alisson fez boa defesa.
Endrick entra e Brasil melhora no segundo tempo
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick no lugar de Matheus Cunha, aos 12 minutos.
Logo no primeiro lance, Vini Jr. encontrou Endrick em velocidade. O atacante invadiu a área e tocou na saída de Nyland, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Em seguida, o Brasil passou a criar mais oportunidades. Aos 18 minutos, Bruno Guimarães finalizou após passe de Rayan, porém Nyland fez outra defesa importante. Na sequência, o árbitro marcou impedimento.
Neymar entra, mas Noruega mantém equilíbrio
Com o empate persistindo, Carlo Ancelotti colocou Neymar e Danilo Santos em campo aos 21 minutos do segundo tempo. Eles substituíram Rayan e Gabriel Martinelli para aumentar o poder ofensivo da equipe.
Mesmo assim, a Noruega voltou a ameaçar aos 30 minutos. Schjelderup arriscou de fora da área, obrigando Alisson a fazer mais uma boa defesa.
Pouco depois, aos 33 minutos, Ancelotti colocou Edérson no lugar de Bruno Guimarães para renovar o meio-campo.
Haaland decide a classificação da Noruega
Sem finalizar até os 34 minutos da etapa final, Haaland apareceu quando a Noruega mais precisava.
No primeiro gol, o atacante venceu Bruno Guimarães pelo alto após cruzamento de Schjelderup e cabeceou firme para abrir o placar.
Já nos acréscimos, Haaland recebeu pela esquerda, encontrou espaço e finalizou cruzado para marcar o segundo gol da Noruega.
O atacante do Manchester City chegou a sete gols na Copa do Mundo e empatou com Messi e Mbappé na artilharia da competição.
Ainda houve tempo para o Brasil diminuir. Aos 54 minutos, Neymar converteu um pênalti sofrido por Casemiro após uma cotovelada de Ostigaard dentro da área. No entanto, o gol não evitou a eliminação.
Noruega espera adversário nas quartas de final
Com a derrota, os jogadores da Seleção Brasileira encerram a participação na Copa do Mundo e retornam aos seus clubes. Enquanto alguns entrarão em período de férias, outros iniciarão a pré-temporada na Europa ou a intertemporada no Brasil.
A Noruega, por sua vez, aguarda o vencedor de México x Inglaterra, confronto marcado para as 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Há a possibilidade de atraso no início da partida, já que o protocolo de tempestade foi acionado nas proximidades do estádio horas antes da bola rolar.
O duelo das quartas de final está marcado para o próximo sábado (11), em Miami, às 18h (de Brasília).
(*) Com informações da CNN Brasil
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