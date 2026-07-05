Vítimas

Novo balanço do governo venezuelano aponta aumento no número de vítimas, enquanto especialistas alertam que o total pode ultrapassar 10 mil mortos.

O número de mortos em terremotos na Venezuela subiu para 3.342, segundo informou o Ministério da Informação do país.

O balanço mais recente representa um aumento de 388 vítimas fatais em relação à atualização anterior. No entanto, críticos afirmam que os números divulgados pelo governo podem estar subestimados.

Governo atualiza número de mortos

De acordo com o Ministério da Informação, ao menos 3.342 pessoas morreram em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela.

Além disso, o novo levantamento indica um crescimento de 388 mortes em comparação com o boletim anterior.

USGS estima que total de vítimas pode superar 10 mil

Enquanto isso, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que há uma alta probabilidade de que o número final de mortos ultrapasse 10 mil pessoas.

(*) Com informações da CNN Brasil

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